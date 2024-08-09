9ÆüÌ¾¸Å²°¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï39ÅÙ ´ôÉì¤äÄÅ¤Ç38ÅÙ¡¡ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ Ç®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ
9Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¤ÏÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤¬39ÅÙ¤È¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û9ÆüÌ¾¸Å²°¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï39ÅÙ ´ôÉì¤äÄÅ¤Ç38ÅÙ¡¡ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ Ç®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ
¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¤ÏÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤Ï35ÅÙ¤ËÃ£¤·¡¢16ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¹Ãæ¤Ç¤Ï¡¢Æü»±¤ä·ÈÂÓÀðÉ÷µ¡¤Ê¤É¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¿Í¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤ä´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»Ô¤Ç¤â35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢16ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àµ¸áÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÏÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æüº¹¤·¤ò¼×¤ë±À¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸á¸å¤â¹¤¯À²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½ê¡¹¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ôÉì¸©¤Ç¤Ï»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µÞ¤ÊÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
9ÆüÌ¾¸Å²°¤Ç39ÅÙÍ½ÁÛ ½µ´ÖÍ½Êó¤Ï¡©
ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç39ÅÙ¡¢´ôÉì¤äÄÅ¤Ï38ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ¤ÇÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬¤ä±öÊ¬Êäµë¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤¹10Æü¤âÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç39ÅÙ¡¢´ôÉì¤Ç38ÅÙ¤È¡¢¤¢¤¹¤â40ÅÙ¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ê½µ´ÖÍ½Êó¡Ë
14Æü¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°¤ä´ôÉì¤Ç¤ÏÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢15Æü°Ê¹ß¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤â°ú¤Â³¤Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£