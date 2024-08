【2024年7月あみあみフィギュア月間ランキング】8月8日 公開

大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」の「2024年7月あみあみフィギュア月間ランキング」を8月8日に発表した。

本ランキングは、2024年7月1日から7月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、同社独自の予約データ(予約数・金額など)を元に構成されたもの。

7月のラインキングでは「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」や「ウマ娘 プリティーダービー」、「崩壊:スターレイル」などのゲームキャラクターが上位にランクインし、イラストレーター・高峰ナダレ氏による「恋恋 -櫻- ソフィア・F・シャーリング ビキニver.」、「バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング シスターver. 」もラインクイン。

フィギュア予約ランキング

第1位:ブルーアーカイブ -Blue Archive- ミカ ~星の呼び声~ 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:グッドスマイルカンパニー

発売月:2025年7月予定

参考価格:24,800円

第2位:恋恋 -櫻- ソフィア・F・シャーリング ビキニver. 1/6スケール 完成品フィギュア

メーカー:恋恋

発売月:2025年1月予定

参考価格:7,700円

第3位:ウマ娘 プリティーダービー [RUN&WIN]ナイスネイチャ 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:ファット・カンパニー

原作名:ウマ娘 プリティーダービー

発売月:2025年5月予定

参考価格:26,800円

第4位:崩壊:スターレイル 三月なのか 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:APEX

原作名:崩壊:スターレイル

発売月:2024年7月予定

参考価格:28,160円

第5位:バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング シスターver. 1/6スケール 完成品フィギュア

メーカー:MAGI ARTS

発売月:2025年4月予定

参考価格:豪華版 35,200円/通常版 34,100円

6位:B-style アズールレーン 大鳳 アニバーサリーバニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア

7位:アズールレーン エルベ 見せ場訪れず? 1/7スケール 完成品フィギュア

8位:アズールレーン ル・マラン 昼寝好きのラピヌ 1/4スケール 完成品フィギュア

9位:ねんどろいど ホロライブプロダクション 風真いろは

10位:ライザのアトリエ2 ~失われた伝承と秘密の妖精~ ライザリン・シュタウト 1/6スケール 完成品フィギュア

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)高峰ナダレ

(C) Cygames, Inc.

Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.