新フォーマットのCL、出場権懸けたプレーオフもWOWOWが独占生中継！

2024-25シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(UCL)、UEFAヨーロッパリーグ(UEL)などを独占生中継するWOWOWは9日、UCL本大会を懸けて戦うUCLプレーオフも独占生中継することを発表した。15日には昨季のUCL王者レアル・マドリーとUEL王者アタランタによるUEFAスーパーカップが開催され、こちらもWOWOWで独占生中継。9月からは36クラブ参加に変更となった新しいUCLが開幕を迎える。

これまでの4クラブによるグループステージが廃止となり、全ての出場クラブから8クラブとホームとアウェイ4試合ずつ戦う新フォーマットとなり、試合数も125試合から189試合に増加。グループステージは9月から12月までとなっていた今までのUCLと変わり、1月にも2試合が行われ、2月からすぐにノックアウトステージがスタートする状況だ。そんな中、UCLの予選が既に行われているが、8月20日、21日、27日、28日には本大会への切符をかけたプレーオフが開催。WOWOWでは、出場7枠を懸けた戦いを独占生中継する。今シーズンは、UELも注目試合を独占生中継。さらに、UEFAカンファレンスリーグ(UECL)の注目試合や決勝も独占生中継され、ヨーロッパのサッカーを存分に楽しむことができる。◆予選3回戦【1stレグ】8/6(火)カラバフ(アゼルバイジャン) 1-2 ルドゴレツ(ブルガリア)マルメ(スウェーデン) 2-2 PAOKテッサロニキ(ギリシャ)ミッティラン(デンマーク) 2-0 フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)スパルタ・プラハ(チェコ) 1-1 FCSB(ルーマニア)ディナモ・キーウ(ウクライナ) 1-1 レンジャーズ(スコットランド)リール(フランス) 2-1 フェネルバフチェ(トルコ)ザルツブルク(オーストリア) 2-1 トゥベンテ(オランダ)8/7(水)スラビア・プラハ(チェコ) 3-1 ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ(ベルギー)スロバン・ブラチスラバ(スロバキア) 2-0 APOEL(キプロス)ヤギエロニア・ビャウィストク(ポーランド) 0-1 ボデ/グリムト(ノルウェー)【2ndレグ】8/13(火)APOEL(キプロス) vs スロバン・ブラチスラバ(スロバキア)ボデ/グリムト(ノルウェー) vs ヤギエロニア・ビャウィストク(ポーランド)フェネルバフチェ(トルコ) vs リール(フランス)トゥベンテ(オランダ) vs ザルツブルク(オーストリア)PAOKテッサロニキ(ギリシャ) vs マルメ(スウェーデン)ルドゴレツ(ブルガリア) vs カラバフ(アゼルバイジャン)フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー) vs ミッティラン(デンマーク)FCSB(ルーマニア) vs スパルタ・プラハ(チェコ)ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ(ベルギー) vs スラビア・プラハ(チェコ)レンジャーズ(スコットランド) vs ディナモ・キーウ(ウクライナ)CL王者vsEL王者の一戦!UEFAスーパーカップ2024はWOWOWで独占放送&配信!