²È¤Ë¤¢¤ë¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç´ÊÃ±¡ª¥Ô¥ê»Ý¡Ö²ÆÌîºÚ¤Î¿É»ÒÄÒ¤±¡×¤ÇÂç¿Í¤ÎÈÕ¼à¥¿¥¤¥à
²Æ¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹¡¢1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Î°ìÇÕ¡£º£²ó¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤Ë¹ç¤¦¡È¥Ô¥ê»ÝÂç¿Í¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥ê¥Ã¤È´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤ªÄÒÊª
½ë¤¤²Æ¤Ï¥Ô¥ê¥Ã¤È¿É¤¤¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¡È¥Ô¥ê¥Ã¤È´¶¡É¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë»È¤¦Ä´Ì£ÎÁ¤Ï¡¢¿É»Ò¡£º£¤Îµ¨Àá¤ËÈþÌ£¤·¤¤²ÆÌîºÚ3¼ï¤ò¡¢¿É»ÒÄÒ¤±¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂç¿Í¸þ¤±¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Æ¤ÎÄêÈÖÌîºÚ¡Ö¤¤å¤¦¤ê¡×¤Ç¡ª
Â¨ÀÊ¤Ê¤Î¤ËÌ£¤¬¤·¤ß¤¿¡ù¤¤å¤¦¤ê¤Î¿É»ÒÄÒ¤±
by ¤Ï¤Ê¤Ú¤Á¤ã¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï±ö¡ù
¤ªÊÛÅö¤Ë¤â¤¤¤¤¤«¤â¡ª
¥ê¥Ô¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¢ö
Â¨ÀÊ*¥Ê¥¹¤Î¿É»ÒÄÒ¤±
by commeline
²Ø»Ò¤Î¤«¤é¤·ÄÒ¤±¤òÂ¨ÀÊ¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÈ¤µÙ¤á¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í
¥ª¥¯¥é¤â¿»¤±¤ª¤¯¤À¤±¤ÇOK
¥ª¥¯¥é¤Î¿É»ÒÄÒ¤±❤️
by ¤Þ¤ë»Ò¥Þ¥Þ¤Á¤ã¤ó
ÄÒ¤±¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¡£´ÊÃ±¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡£
¤É¤ì¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡ª¤·¤«¤â¡¢²Ð¤ò»È¤ï¤º¤Ëºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½ë¤¤»þ´ü¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¥Ô¥ê¥Ã¤ÈÌ£¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¿É»ÒÄÒ¤±¡×¤Ç¡¢Âç¿Í¤ÎÈÕ¼à¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£