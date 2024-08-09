ÌÚÂ¼¹©µ¡¤Ï¸å¾ìµÞ¿¤·£Ó¹â¡¢¹ñÆâÀ¸»º²óµ¢¤ÎÄ¬Î®»Ù¤¨¤Ë£´～£¶·î´ü·Ð¾ïÍø±×£²£¹¡óÁý
¡¡ÌÚÂ¼¹©µ¡<6231.T>¤¬¸å¾ì¤ËµÞ¿¤·¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Î¿å½à¤È¤Ê¤ëÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£·£°£°±ß¹â¤Î£´£¶£°£µ±ß¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¡££¹ÆüÀµ¸á²á¤®¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£µÇ¯£³·î´üÂè£±»ÍÈ¾´ü¡Ê£´～£¶·î¡Ë¤ÎÃ±ÂÎ·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ£±£¹¡¥£±¡óÁý¤Î£³£·²¯£±£±£°£°Ëü±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ÏÆ±£²£¹¡¥£°¡óÁý¤Î£¸²¯£±£·£°£°Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè£±»ÍÈ¾´ü¤ÏÂçÉýÁý±×¤Ç¤«¤Ä½çÄ´¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¹ñÆâ¤ÎÀ¸»º²óµ¢¤ËÈ¼¤¦ÀßÈ÷Åê»ñ¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢¥ëー¥Õ¥È¥Ã¥×³°Ä´µ¡¤äÎä²¹¿å¼°£Á£È£Õ¤ÎÆ³Æþ¤¬Âç¤¤¯¿Ä¹¤·¤¿¡£½ëÇ®ÂÐºö¤Ë¸þ¤±¤¿¹©¾ìÍÑ¥¾ー¥ó¶õÄ´µ¡¤ÎÆ³Æþ¤â·øÄ´¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¿·Àß°Æ·ï¤ä¸ø¶¦»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¤Î¹¹¿·²þ½¤°Æ·ï¤ÎÁý²Ã¤â¼ý±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS