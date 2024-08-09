¥È¥é¥¹¥³Ãæ»³¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò3¡ó¾åÊý½¤Àµ¡¦ºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¾å¾è¤»¡¢ÇÛÅö¤â1±ßÁý³Û
¡¡¥È¥é¥¹¥³Ãæ»³ <9830> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬8·î9Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£24Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(1-6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.4¡óÁý¤Î99.5²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢½¾Íè¤Î1.8¡ó¸º±×Í½ÁÛ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î188²¯±ß¢ª193²¯±ß(Á°´ü¤Ï186²¯±ß)¤Ë2.7¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬1.0¡óÁý¢ª3.7¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½¾Íè¤Î3´üÏ¢Â³¤Ç¤Î²áµîºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¾è¤»¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.1¡óÁý¤Î94.1²¯±ß¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Î·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î49±ß¢ª50±ß(Á°´ü¤Ï46.5±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.7¡ó¸º¤Î48.8²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î8.0¡ó¢ª6.8¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î188²¯±ß¢ª193²¯±ß(Á°´ü¤Ï186²¯±ß)¤Ë2.7¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬1.0¡óÁý¢ª3.7¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½¾Íè¤Î3´üÏ¢Â³¤Ç¤Î²áµîºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¾è¤»¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.1¡óÁý¤Î94.1²¯±ß¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Î·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î49±ß¢ª50±ß(Á°´ü¤Ï46.5±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.7¡ó¸º¤Î48.8²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î8.0¡ó¢ª6.8¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹