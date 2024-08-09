·ËÍ³Èþ¤µ¤óÄÉÅé¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡¡·Ë¤µ¤ó¡Ö°¦¤ÈÈþ¤ÈÌ´¡£¤³¤Î£³¤Ä¤¢¤ì¤ÐÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡×
¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢º£Ç¯4·î¤Ë94ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿·ËÍ³Èþ¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
À¸Á°¤Ë¡Ö¤ªÁò¼°¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÇÂå¤ï¤ê¤Ë¥·¥ç¡¼¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿·Ë¤µ¤ó¤Î°ä»Ö¤òÂº½Å¤·¡¢·ËºîÉÊ100Ãå¤òÉÚ±Ê°¦¡Ê42¡Ë¤é37¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¥·¥ç¡¼·Á¼°¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
½©Àî²í»Ë¡Ê56¡Ë¤Ï·Ë¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÀé¤ÎÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÁõ²Ö¤Ï¿Æ¸ò¤Î¿¼¤«¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È²¾²°ºê¾Ê¸ã¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡£
·Ë¤µ¤ó¤ÎÀ¸Á°¤Î»×¤¤¤¬±ÇÁü¤ÇÎ®¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö°¦¤ÈÈþ¤ÈÌ´¡£¤³¤Î3¤Ä¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø°¦¡Ù¤Ë¤ÏÍ§¾ð¤â¡¢²ÈÂ²¤Î°¦¾ð¤â¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤Î°¦¾ð¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò1¤Ä¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿Í´Ö¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡£¡ØÈþ¡Ù¤Ï²Ö°ìÎØ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¡£Èþ¤·¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿´¤ÏË¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ØÌ´¡Ù¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥ó¥É¤òºî¤ë¤Î¤¬»ä¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤¤¤³¤È¤ä·ù¤Ê¤³¤È¤òËº¤ì¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£°¦¤ÈÈþ¤ÈÌ´¡£¤³¤Î3¤Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¶ì¤·¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¤â²¿¤È¤«À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡£¤¤¤Ä¤â²Ö²Ç¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£