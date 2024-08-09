「ぎゃる☆がん」、「蒼き雷霆」など。インティ・クリエイツのほぼ全てのSwitch/Steamタイトルが最大65％OFF！
【インティ・クリエイツ お盆セール】
Nintendo Switch版：8月9日～8月22日23時59分
Steam（PC）版：8月9日～8月23日1時59分
【セール期間】
□ニンテンドーeショップのページ
(C) INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Nintendo Switch版：8月9日～8月22日23時59分
Steam（PC）版：8月9日～8月23日1時59分
インティ・クリエイツは、「お盆セール」を8月9日より開始した。開催期間はニンテンドーeショップが8月22日23時59分、Steamストアが8月23日1時59分までとなっている。
本セールでは、「蒼き雷霆」や「ブラスターマスター ゼロ」、「ぎゃる☆がん」など同社のほぼ全てのタイトルが対象となっており、最大65％OFF（VR作品除く）で購入できる。
「インティ・クリエイツ お盆セール」
【セール期間】
Nintendo Switch版：8月9日（金）～8月22日（木）23時59分
Steam（PC）版：8月9日（金）～8月23日（金）1時59分
【インティ・クリエイツ お盆セール】割引率 タイトル プラットフォーム 50%OFF 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック Switch 60%OFF 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト Steam(PC) 60%OFF 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 爪（ソウ） Steam(PC) 50%OFF 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス） Switch、Steam(PC) 50%OFF ブラスターマスター ゼロ Switch、Steam(PC) 50%OFF ブラスターマスター ゼロ 2 Switch、Steam(PC) 50%OFF ブラスターマスター ゼロ 3 Switch、Steam(PC) 50%OFF Bloodstained: Curse of the Moon Switch、 Steam(PC) 60%OFF Bloodstained: Curse of the Moon 2 Switch、 Steam(PC) 50%OFF ドラゴン・マークト・フォー・デス Switch、Steam(PC) 50%OFF 白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT Switch、Steam(PC) 50%OFF 白き鋼鉄のX（イクス） 2 Switch、Steam(PC) 75%OFF ぎゃる☆がん VR Steam(PC) 60%OFF ぎゃる☆がん 2 Switch 60%OFF ぎゃる☆がん りたーんず Switch 65%OFF ぎゃる☆がん だぶるぴーす Switch 45%OFF グリム・ガーディアンズ デーモンパージ Switch、Steam(PC) 32%OFF 幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE- Switch、Steam(PC) 30%OFF GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル） Switch、Steam(PC) 25%OFF ロロパズミクス Switch、Steam(PC) 30%OFF 九魂の久遠 Switch
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□Steamストアのページ
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