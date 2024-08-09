¿ÀÅÄ°¦²Ö¡¡¼Â²È¤Ç¡È¥«¥ì¡¼¶Ø»ß¡É¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¡¡¥¥à¥Á¤â¡ÖÂç³ØÂ´¶È¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê44¡Ë¤¬9Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼Â²È¤Ç¤Ï¥«¥ì¡¼¶Ø»ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Ì£¤¬Ç»¤¤¤È¤«»É·ã¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ÈÄí¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¥¥à¥Á¤â¡ÖÂç³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡Ö½é¤á¤Æ¥«¥ì¡¼¿©¤Ù¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡MC¤Î¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤«¤é¡Ö¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¡¢º£¤ÏÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¿©¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¡£¤¢¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¼Â²È¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£