Æ»Ä¹¸¢ÎÏÁýÂç¤ÎÃæ¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿»Ð¡¦Äê»Ò¤È·»¡¦°Ë¼þ¤Î»à¡Ä¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤ÇÎµÀ±ÎÃ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡ãÆ®¤¦µ®Â²¡äÎ´²È¤¬ÆüËÜ¤ò´íµ¡¤Ë´Ù¤ì¤¿°ÛÂ±¡ÖÅá°Ë¡×¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¤Þ¤Ç¡Ú2024Ç¯¾åÈ¾´üBEST¡Û
2024Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1·î¡Á6·î¡Ë¤Ë¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ.jp¡Ù¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿µ»ö¤«¤é¡¢º£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤1ËÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2024Ç¯05·î16Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡öNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡ÊÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¤Ç¤ÏÆ£¸¶Æ»Ä¹¤È°Ë¼þ¤Î¸¢ÎÏÁè¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Ë¼þ¤ÎÄï¡¦Î´²È¤¬²Ö»³±¡¤ËÌð¤òÊü¤Ã¤¿¡ÖÄ¹ÆÁ¤ÎÊÑ¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢·»Äï¤ÏÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ´²È¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¤òµß¤Ã¤¿±ÑÍº¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡Æ»Ä¹¤ÎÁ´À¹´ü¡¢¶å½£¤Ø°ÛÌ±Â²¤¬½±Íè¡£Ï·¿Í¡¦»Ò¶¡¤Ï»¦³²¡¢ÁÔÇ¯ÃË½÷¤¬ÊáÎº¤È¤·¤ÆÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤ÆµíÇÏ¤Ï»Â¿©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÂÐÇÏ¡¦°í´ô¤Ï²õÌÇ¾õÂÖ¤Ë¡Ä¡£ÆÍÇ¡ÉÎ¤·¤¿¹ñ²È¤Î´íµ¡¤ËÂÐ±þ¡¢³°Å¨¤ò·âÂà¤·¤¿¤Î¤¬Î´²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Îò»Ë³Ø¼Ô¡¦´Ø¹¬É§ÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡ØÅá°Ë¤ÎÆþÕä¡Ù¤è¤ê¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²Ö»³±¡¤ËÌð¤òÊü¤Ã¤¿°Ë¼þ¡¦Î´²È·»Äï¤Ï¡Öº¸Á«¡×¡£º¸Á«Àè¤ÇÈà¤é¤¬¤É¤ó¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä
* * * * * * *
Î´²È¤ò¼´¤ËÆ»Ä¹¤Î»þÂå¤òÄ¯¤á¤Æ¤ß¤ì¤Ð
¤½¤â¤½¤âÅá°Ë¤ÎÆþÕä¤È¤Ï¡Ä
Æ£¸¶Æ»Ä¹¤¬±É²Ú¤ÎÀäÄº¤Ë¤¢¤Ã¤¿1019Ç¯¡¢ÂÐÇÏ¡¦°í´ô¤ÈËÌ¶å½£±è´ß¤¬ÆÍÇ¡¡¢³°Å¨¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£Åì¥¢¥¸¥¢¤ÎÃá½ø¤¬ÍÉ¤é¤°¾õ¶·²¼¡¢Ãæ¹ñÅìËÌÉô¤Î½÷¿¿Â²¡ÊÅá°Ë¡Ë¤¬³¤Â±²½¤·¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ò·Ð¤ÆÆüËÜ¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¤Î¤À¡£
Æ»Ä¹¤Î±ù¤ÇÂçºËÉÜºßÇ¤¤ÎÆ£¸¶Î´²È¤Ï¡¢ÍÎÏÉð¼Ô¤òÅýÎ¨¤·¤ÆÊ³Æ®¡£Åá°Ë¤ò·âÂà¤¹¤ë¤â»à½ý¼Ô¡¦ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤ÏÂ¿¿ô¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
Æ»Ä¹¤Î»þÂå¤È¤â¤¤¤¤ÆÀ¤ëÃÊ³¬¤ò¡¢4¤Ä¤ÎÇ¯¹æ¤òÄÌ¤¸¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÎ´²È¤ò¼´¤ËÄ¯¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤³¤Î´Ö¤ÎÅ·¹Ä¤Ï°ì¾ò¡¢»°¾ò¤½¤·¤Æ¸å°ì¾ò¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â¡Ö²¦Ä«¡×¤Î¸ì´¶¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¯Áè¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£
Æ»Ä¹¤È°Ë¼þ¡¦Î´²È¤ÎÂÐ¹³¤Ï¡¢Á°¼Ô¤¬¾¡Íø¤·¡¢¸å¼Ô¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¿êÂà¤ÎÎ®¤ì¤È¤Ê¤ë¡£Î´²È¤Î¶å½£²¼¸þ¤ÈÅá°Ë¤ÎÍè½±¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ª¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Ä¹ÆÁÇ¯´Ö¡ÝÉã¡¦Æ»Î´¤Î»à¤È²Ö»³±¡¸í¼Í»ö·ï
Ä¹ÆÁÇ¯´Ö¡Ê995¡Á999¡Ë¡£
¡ØÅá°Ë¤ÎÆþÕä-Ê¿°Â»þÂå¡¢ºÇÂç¤ÎÂÐ³°´íµ¡¡Ù(Ãø¡§´Ø¹¬É§¡¿Ãæ¸ø¿·½ñ¡Ë
Î´²È¤Ï17ºÐ¤Ç¸¢ÃæÇ¼¸À¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢2¥õ·îÁ°¤ËÉãÆ»Î´¤¬»àµî¤¹¤ë¡£
Æ»Î´¤ÎÄ¹ÄïÆ»·ó¤¬´ØÇò¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤¬±ÖÉÂ¤Ç»àµî¡£¤³¤ì¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÆ»Ä¹¤ËÆâÍ÷¡Ê´ØÇò¤Ë½Ú¤¸¤ë¿¦¾¸¤Ç¡¢Å·¹Ä¤ËÁÕ¾å¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ËÁ°¤â¤Ã¤ÆÌÜ¤òÄÌ¤¹ÃÏ°Ì¡Ë¤ÎÀë»Ý¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î»þ´ü¡¢Á°Ç¯¤Î²Æ¤è¤ê±ÖÉÂ¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹ÆÁ2Ç¯¤Ë¤Ï¡¢°Ë¼þ¡¦Î´²È¤Î²Ö»³±¡¸í¼Í»ö·ï¤ÇÎ¾¿Í¤Ëº¸Á«¤ÎÀë»Ý¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢Ãæ´ØÇò²È¤¬ÎôÀª¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÄ¹ÆÁ3Ç¯Åß¤Î±âÈþ³¤Â±¤ÎÀ¾³¤Æ»½ô¹ñ¤Ø¤Î¿¯¹¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçºËÉÜ¤«¤éºÆÅÙ¤Î°ÛÂ±ÍðÆþ¤Î·ï¤âÊó¤¼¤é¤ì¤ë¡£
Ä¹ÊÝÇ¯´Ö¡Ý»Ð¡¦Äê»Ò¤Î»à
¼¡¤ËÄ¹ÊÝÇ¯´Ö¡Ê999¡Á1004¡Ë¡£
Ä¹ÊÝ¸µÇ¯¤ÎËö¤Ë¤Ï¡¢Äê»Ò¤Î¹Ä»Ò¡ÊÆØ¹¯¿Æ²¦¡ËÃÂÀ¸¤Ç¡¢º¸Á«¤ÎÍâÇ¯¤Ë¾¤´Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°Ë¼þ¡¦Î´²È¤Ë¤â½çÉ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·Æ±»þ´ü¤ËÆ»Ä¹¤ÏÌ¼¾´»Ò¤òÆþÆâ¡Ê½÷¸æ¡Ë¤µ¤»¡¢Äê»Ò¹Ä¹¡¡¦¾´»ÒÃæµÜ¡Ê¹Ä¹¡¤È¤Û¤ÜÆ±³Ê¡ËÆó¹¡ºýÎ©¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ä¹ÊÝ2Ç¯¡Ê1000¡Ë¡¢Äê»Ò¤¬¹Ä½÷¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤¬»àµî¡£
Äê»Ò¤Î»à¤ÏÃæ´ØÇò²È¤Î°Å±À¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿¡£
´²¹°Ç¯´Ö¡ÝÆ»Ä¹¤Î¸¢ÎÏÁýÂç¤È·»¡¦°Ë¼þ¤Î»à
´²¹°Ç¯´Ö¡Ê1004¡Á12¡Ë¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Ï¾´»Ò¤¬ÆØÀ®¿Æ²¦¡Ê¤Î¤Á¤Î¸å°ì¾òÅ·¹Ä¡Ë¤ò»º¤ß¡¢ÍâÇ¯ÆØÎÉ¿Æ²¦¡Ê¤Î¤Á¤Î¸å¼ë¿ýÅ·¹Ä¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¡¢Æ»Ä¹¤Î¸¢ÎÏ¤¬ÁýÂç¤¹¤ë¡£
°ìÊý¤ÇÃæ´ØÇò²È¤Î°Ë¼þ¤ÏÆ»Ä¹¤È¤Î´Ø·¸¤ÇÂç¤¤¯¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¡¢´²¹°7Ç¯¡Ê1010¡Ë¤Ë»àµî¤¹¤ë¡£
ÍâÇ¯¤Ë¤Ï°ì¾òÅ·¹Ä¤¬¾ù°Ì¡¢ÆØÀ®¤¬ÅìµÜ¡Ê¹ÄÂÀ»Ò¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Äê»Ò½êÀ¸¤ÎÆØ¹¯¤ÏÅìµÜ¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢Î´²È¤Î³´Ã²¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
Ä¹ÏÂÇ¯´Ö¡Ý´ãÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤ò¤«¤Í¤ÆÂçºËÉÜ¤Ø
Ä¹ÏÂÇ¯´Ö¡Ê1012¡Á17¡Ë¡£
»°¾òÅ·¹Ä¤¬Â¨°Ì¤·¤¿Ä¹ÏÂ¤ÎÃÊ³¬¤Ï¡¢Ãæ´ØÇò²È¤ÎÎ´²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤À¯¼£¤ÎÉ÷¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤¿¡£Å·¹Ä¤ÏÆ»Ä¹¤ÎÌ¼Õ«»Ò¤ò¹Ä¹¡¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÅìµÜ»þÂå¤«¤éÆ»Ä¹¤ÈÈ¿¤ê¤¬¹ç¤ï¤º¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÄ«À¯¤ò¥ê¡¼¥É¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ÆóÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÆâÎ¢¤¬¾ÆË´¡£Å·¹Ä¤Ï¼«¿È¤Î´ãÉÂ¤Ë¤è¤ë¼º°Õ¤â½Å¤Ê¤ê¡¢ÉÔËÜ°Õ¤ÊÂà°Ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£
Î´²È¤â¤Þ¤¿´ãÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤ò¤«¤Í¤ÆÂçºËÉÜ¤Ø¤ÈÉë¤¯¡£
´²¿ÎÇ¯´Ö¡ÝÅá°Ë¤Î½±Íè
ºÇ¸å¤Ï´²¿ÎÇ¯´Ö¡Ê1017¡Á21¡Ë¡£
¸å°ì¾òÅ·¹Ä¤¬Â¨°Ì¤·¡¢Æ»Ä¹¤ÎÃä»ÒÍêÄÌ¤¬ÀÝÀ¯¡¦´ØÇò¤Ë¡£Æ»Ä¹¤Î·ìÌ®¤Ë¤è¤ëÀÝ´Ø¤ÎÆÈÀê¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»°¾ò±¡¤¬»àµî¤·¡¢¤½¤Î¹Ä»ÒÆØÌÀ¤¬ÅìµÜ¤ò¼Âà¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¾´»Ò½êÀ¸¤ÎÆØÎÉ¿Æ²¦¡Ê¤Î¤Á¸å¼ë¿ýÅ·¹Ä¡Ë¤ÎÎ©ÂÀ»Ò¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
´²¿Î2Ç¯¡Ê1018¡Ë3·î¤Ë¤ÏÆ»Ä¹¤ÎÌ¼°Ò»Ò¤¬¸å°ì¾òÅ·¹Ä¤ËÆþÆâ¤·¤¿¡£¡Ø¾®±¦µ¡Ù½êºÜ¤ÎÍÌ¾¤Ê²Î¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ò¤Ð¤ï¤¬À¤¤È¤¾»×¤ÕË¾·î¤Î·ç¤±¤¿¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤·¤È»×¤Ø¤Ð¡×¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤Î¤â¤Î¤À¡£
´²¿Î3Ç¯3·î¤ËÆ»Ä¹¤Ï½Ð²È¡¢ÍêÄÌ¤¬´ØÇò¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤ÆÅá°Ë¡Ê½÷¿¿¡Ë¤¬ÂÐÇÏ¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡öËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÅá°Ë¤ÎÆþÕä-Ê¿°Â»þÂå¡¢ºÇÂç¤ÎÂÐ³°´íµ¡¡Ù¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£