½÷Àî¸¶È¯¤Î·±Îý¤ÇÇ®Ãæ¾É¤ÈÃ¦¿å¡¡2¹æµ¡ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤Ê¤·
¡¡ÅìËÌÅÅÎÏ¤Ï9Æü¡¢½÷Àî¸¶È¯¡ÊµÜ¾ë¸©½÷ÀîÄ®¡¢ÀÐ´¬»Ô¡Ë2¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿8Æü¤Î·±ÎýÃæ¤Ë¡¢30Âå¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ë¡¢¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤Î30Âå¤È50Âå¤ÎÃËÀ½¾¶È°÷¤¬Ã¦¿å¾É¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·±Îý¤ÏÃæÃÇ¤·¤¿¤¬¡¢11·î¤´¤í¤È¤¹¤ëºÆ²ÔÆ¯·×²è¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅìËÌÅÅ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·±Îý¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¼«Á³ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë»ÜÀß¤ÎÂ»²õ¤òÁÛÄê¤·¤¿¤â¤Î¡£3¿Í¤Ï²°³°¤ÇÊü¿åÀßÈ÷¤ÎÀßÃÖºî¶È¤Ê¤É¤ò¤·¤¿¸å¡¢¸á¸å3»þ¡Á3»þÈ¾¤´¤íÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÆþ±¡¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅìËÌÅÅ¤Ï·±ÎýºÆ³«¤ÎÆüÄø¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£