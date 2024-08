Firefoxの試験版プラットフォームである「Firefox Nightly」にて、「垂直タブ」および「サイドバー」の機能が搭載されました。Firefox Sidebar and Vertical tabs: try them out in Nightly Firefox Labs 131 - Firefox Nightly Newshttps://blog.nightly.mozilla.org/2024/08/07/firefox-sidebar-and-vertical-tabs-try-them-out-in-nightly-firefox-labs-131/

実際に垂直タブとサイドバーの機能を使用してみるには、Firefox Nightlyをインストール後、設定画面の「Firefox Labs」タブにある「Sidebar」と「Vertical tabs」にチェックを入れればOK。チェックを入れると左にサイドバーが出現します。普段は上にあるタブの表示がサイドバーに移動しています。慣れるまでは違和感がありそう。サイドバーの表示は最下部の歯車マークでカスタマイズ可能。まだ開発中の機能ということで一部の表示が崩れていますが、サイドバーを隠したり左右を選択したり、「サイドバーを使うけどタブは従来通り上に表示」などの設定ができました。Mozillaは「これらの機能を改良していく上で、皆さんの建設的なフィードバックが不可欠」として、Mozilla Connectに意見を投稿するよう呼びかけています。