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01. YAMA
02. HARVEST
03. voice
04. ¥¢¥á¥¤¥í
05. WHO UNCONTROL
06. RED EYE BLUES
07. ¤¢¤ëÆü¤ÎÍ¼¤Ù
08. STAY ON YOU
09. ALL FOR SMILE
10. Dandy Lion
11. Parallel Number
12. ½ä-meguru-
All songs Produce & Arranged by G-FREAK FACTORY
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¡ÚDAY.1¡Û
1. Jam
2. SOMATO
3. Too oLD To KNoW
4. GOOD OLD SHINY DAYS
5. SUNNY ISLAND STORY
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¡ÚDAY.2¡Û
1. ¤é¤·¤¯¤¢¤ì¤È
2. RED EYE BLUES
3. ¥À¥Ç¥£¡¦¥À¡¼¥ê¥ó
4. Fire
5. Æü¤Ï¤Þ¤À¹â¤¯
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¡¦HMV&BOOKS-online-¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
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10·î19Æü(ÅÚ)¡¡ÀéÍÕ¡¦ÀéÍÕLOOK
10·î20Æü(Æü)¡¡ÆÊÌÚ¡¦HEAVEN'S ROCK±§ÅÔµÜVJ-2
11·î02Æü(ÅÚ)¡¡¼¯»ùÅç¡¦¼¯»ùÅçCAPARVO HALL
11·î03Æü(Æü)¡¡Ê¡²¬¡¦¾®ÁÒFUSE
11·î16Æü(ÅÚ)¡¡Ê¼¸Ë¡¦¿À¸ÍÂÀÍÛ¤È¸×
11·î17Æü(Æü)¡¡¼¢²ì¡¦¼¢²ìB-FLAT
11·î30Æü(ÅÚ)¡¡ÀÄ¿¹¡¦¹°Á°KEEP THE BEAT
12·î01Æü(Æü)¡¡½©ÅÄ¡¦½©ÅÄCLUB SWINDLE
12·î07Æü(ÅÚ)¡¡»°½Å¡¦¾¾ºäM'AXA
12·î08Æü(Æü)¡¡´ôÉì¡¦Ìø¥öÀ¥ants
¢§2025Ç¯
01·î18Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬BEAT STATION
01·î19Æü(Æü)¡¡¹Åç¡¦¹ÅçLIVE VANQUISH
01·î25Æü(ÅÚ)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæRensa
01·î26Æü(Æü)¡¡»³·Á¡¦»³·Á¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¾¼ÏÂ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
02·î01Æü(ÅÚ)¡¡µþÅÔ¡¦KYOTO MUSE
02·î02Æü(Æü)¡¡ÀÐÀî¡¦¶âÂôAZ
02·î08Æü(ÅÚ)¡¡ÀÅ²¬¡¦ÀÅ²¬UMBER
02·î09Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°DIAMOND HALL
02·î15Æü(ÅÚ)¡¡´ä¼ê¡¦À¹²¬CLUB CHANGE WAVE
02·î16Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀÐ´¬BLUE RESISTANCE
02·î23Æü(Æü)¡¡·²ÇÏ¡¦¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì ¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥¢¥¿¡¼
02·î24Æü(·î/½Ë)¡¡·²ÇÏ¡¦¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì ¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥¢¥¿¡¼
03·î02Æü(Æü)¡¡Ê¡Åç¡¦·´»³Hip-Shot Japan
03·î08Æü(ÅÚ)¡¡°ñ¾ë¡¦¿å¸ÍLIGHT HOUSE
03·î09Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦F.A.D YOKOHAMA
03·î20Æü(ÌÚ/½Ë)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Ûclub COCOA
03·î22Æü(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚPENNY LANE24
03·î23Æü(Æü)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÆÑ¾®ËÒELLCUBE
03·î30Æü(Æü)¡¡¿·³ã¡¦¿·³ãLOTS
04·î05Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA
04·î06Æü(Æü)¡¡¹áÀî¡¦¹â¾¾MONSTER
04·î12Æü(ÅÚ)¡¡Ä¹Ìî¡¦Ä¹ÌîCLUB JUNK BOX
04·î13Æü(Æü)¡¡»³Íü¡¦¹ÃÉÜKAZOO HALL
04·î19Æü(ÅÚ)¡¡»³¸ý¡¦¼þÆîRISING HALL
04·î20Æü(Æü)¡¡²¬»³¡¦²¬»³CRAZY MAMA KINGDOM
05·î17Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp DiverCity(TOKYO)
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