群馬出身/在住のG-FREAK FACTORY主宰ロックフェス<山人音楽祭2024>が9月21日および22日の2日間、群馬・日本トーターグリーンドーム前橋で開催される。同フェスで行われる“山人MCバトル”の詳細が発表となった。今回はMCバトルの更なる発展を目指して、戦極MC BATTLEとコラボレーションでの開催となる。出場者は、アイカワヒトミ、Amateras、armadillo、MC☆ニガリaka赤い稲妻、小池潔宗、Shamis、DOTAMA、ピラフ星人、Bendy、歩歩、MAKA、ミメイといった面々。DJはR da Masta、司会はNAIKA MCが務める。

■アルバム『HAZE』



2024年9月4日(水)発売【初回限定盤(CD+DVD)】BDSS-0062 / \3,300+税【通常盤(CDのみ)】BDSS-0063 / \2,700+税▼CD収録曲 ※初回生産限定盤、通常盤共通01. YAMA02. HARVEST03. voice04. アメイロ05. WHO UNCONTROL06. RED EYE BLUES07. ある日の夕べ08. STAY ON YOU09. ALL FOR SMILE10. Dandy Lion11. Parallel Number12. 巡-meguru-All songs Produce & Arranged by G-FREAK FACTORY▼DVD収録内容 ※初回生産限定盤のみ<山人音楽祭2023>9月23日+24日@群馬・日本トーターグリーンドーム前橋【DAY.1】1. Jam2. SOMATO3. Too oLD To KNoW4. GOOD OLD SHINY DAYS5. SUNNY ISLAND STORY+オフショット【DAY.2】1. らしくあれと2. RED EYE BLUES3. ダディ・ダーリン4. Fire5. 日はまだ高く+オフショット●CDショップ別購入者先着特典・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE:ステッカーシート(100mm×148mm)予約:https://ur0.jp/xt2t・Amazon.co.jp:メガジャケ(240mm×240mm)予約:https://ur0.jp/RKlRI・楽天ブックス(オンライン):シューレース予約:https://ur0.jp/XTlIo・セブンネットショッピング:ピック予約:https://ur0.jp/SvUOw・HMV&BOOKS-online-:ポストカード予約:https://ur0.jp/UXvGF・上記ショップ他の全国CDショップ/ECサイト共通特典:ポストカード■先行配信楽曲「voice」2024年7月26日(金)0:00配信開始配信リンク:https://lnk.to/zQi1TI