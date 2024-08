「クイックステップ電極」搭載！YAMATODA「AED(自動体外式除細動器)」

YAMATODAは、救急救命処置に必要となる日本ストライカー社の認定代理店としてAED(自動体外式除細動器)の取扱い・販売を2024年8月8日より開始しました。

YAMATODA「ライフパックCR2」「サマリタン(TM)」

同社は、「ライフパックCR2」シリーズ、「サマリタン(TM)」シリーズのオートショックAED※を展開しています。

※オートショックAEDとは、心停止状態にある傷病者の心電図を解析し、電気ショックが必要と判断した場合に、救助者が電気ショックボタンを押すことなく適切なタイミングで電気ショックを与えるAED(自動体外式除細動器)です。

救助者が電気ショックボタンを押すことをためらって適切な救助(電気ショック)が行われないリスクを低減することと、救助者の心理的負担の軽減を目的に開発されました。

ライフパックCR2 オートショック/サマリタン(TM) PAD 360P オートショック

■「ライフパックCR2」シリーズ

本体の蓋を開けてすぐに傷病者に装着できる「クイックステップ電極」を搭載するとともに、エネルギー出力が最大360ジュールまで漸増するよう設計され、迅速で効果的な除細動が提供されます。

また、Wi-Fiを通じてクラウド上で傷病者データおよび製品の保守管理情報を一元管理できる機能や、外国語対応や未就学児モードへの切り替え、騒音下でも指示音声を聞き取りやすいクリアボイステクノロジーなど多岐にわたる機能を備えています。

特に「ライフパックCR2 オートショック」は、これらに加えてオートショック機能を装備した製品です。

■「サマリタン(TM)」シリーズ

「サマリタン(TM)」は用途に応じてPAD 350P/450P/360Pの3機種があります。

特に「サマリタン(TM) PAD 360P」は、日本で初めてのオートショックAEDで、救助者の介入によるボタン操作を必要とせずに傷病者に適切な電気ショックを与えるものです。

救助者が電気ショックボタンを押すことなく、適切なタイミングでAEDが自動的に傷病者に電気ショックを与えることで、処置が遅れるリスクを低減します。

【製品概要】

製品名 :「ライフパックCR2 オートショック」

商品コード :99512-001698

医療機器承認番号:30300BZX00353000

高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

除細動部 :波形 二相性打ち切り指数関数波形

出力エネルギー 200J、300J、360J

除細動回数 200Jで166回、360Jで103回除細動、

或いは800分の動作時間

その他 :オートショック、日本語音声対応、CPRコーチング、

IP55、Wi-Fi(80211.b/b/n)

付属品 :バッテリー、クイックステップ電極

(小学生〜大人及び未就学児に適用)、ソフトキャリーケース、

取扱説明書、使用開始ガイド、ワイヤレス設定ガイド、

USBケーブル、ショルダーストラップ、

オリエンテーションDVD、

安全管理タグ、設置シール、ライフリンクセントラルガイド、

全国AEDマップ登録依頼書

価格 :501,600円(税込)

サイズ :22.6×22.6×9.7cm

重量 :2.0kg(電極パッド、バッテリー含む)

「ライフパックCR2 オートショック」、クイックステップ電極、ソフトキャリーケース

【製品概要】

製品名 :「ライフパック CR2 Wi-Fiモデル(バイリンガル)」

商品コード :99512-001198

医療機器承認番号:22900BZI00039000

高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

除細動部 :波形 二相性打ち切り指数関数波形

出力エネルギー 200J、300J、360J

除細動回数 200Jで166回、360Jで103回除細動、

或いは800分の動作時間

その他 :オートショック、日本語音声対応、CPRコーチング、

IP55、Wi-Fi(80211.b/b/n)

付属品 :バッテリー、クイックステップ電極

(小学生〜大人及び未就学児に適用)、ソフトキャリーケース、

取扱説明書、使用開始ガイド、ワイヤレス設定ガイド、

USBケーブル、ショルダーストラップ、

オリエンテーションDVD、

安全管理タグ、設置シール、ライフリンクセントラルガイド、

全国AEDマップ登録依頼書

価格 :513,700円(税込)

サイズ :22.6×22.6×9.7cm

重量 :2.0kg(電極パッド、バッテリー含む)

【製品概要】

製品名 :「サマリタン(TM) PAD 360P」

商品コード :360-STR-JA-10

医療機器承認番号:30300BZX00190000

高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

除細動部 :波形 二相性(SCOPE(TM) Biphasic)

出力エネルギー 150J、150J、200J

除細動回数 60回以上の電気ショック(200Jのエネルギーにて)

その他 :オートショック、G2020対応、日本語音声ガイダンス、

CPRメトロノーム、IP56

付属品 :小学生〜大人用(成人用)パッドパック

(販売名:パッドパック 03

医療機器届出番号:13B1Xl0209000902)、キャリングケース、

取扱説明書、簡易操作説明・消耗品有効期限タグ、

レスキューセット、オリエンテーションDVD

価格 :314,600円(税込)

サイズ :20×18.4×4.8cm

重量 :1.1kg(電極パッド、バッテリー含む)

「サマリタン(TM) PAD 360P」、パッドパック、キャリーケース

【製品概要】

製品名 :「サマリタン(TM) PAD 450P」

商品コード :450-STR-JA-10

医療機器承認番号 :23000BZI00009000

高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

除細動部 :波形 二相性(SCOPE(TM) Biphasic)

出力エネルギー 150J、150J、200J

除細動回数 60回以上の電気ショック(200Jのエネルギーにて)

その他 :G2020対応、日本語音声ガイダンス、CPRメトロノーム、

IP56、CPRレートアドバイザー

付属品 :小学生〜大人用(成人用)パッドパック

(販売名:パッドパック 03

医療機器届出番号:13B1Xl0209000902)、

キャリングケース、取扱説明書、

簡易操作説明・消耗品有効期限タグ、

レスキューセット、オリエンテーションDVD

価格 :299,200円(税込)

サイズ :20×18.4×4.8cm

重量 :1.1kg(電極パッド、バッテリー含む)

「サマリタン(TM) PAD 450P」、パッドパック、キャリーケース

【製品概要】

製品名 :「サマリタン(TM) PAD 350P」

商品コード :350-STR-JA-10

医療機器承認番号:22800BZI00030000

高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

除細動部 :波形 二相性(SCOPE(TM) Biphasic)

出力エネルギー 150J、150J、200J

除細動回数 60回以上の電気ショック(200Jのエネルギーにて)

その他 :G2020対応、日本語音声ガイダンス、CPRメトロノーム、IP56

付属品 :小学生〜大人用(成人用)パッドパック

(販売名:パッドパック 03

医療機器届出番号:13B1Xl0209000902)、キャリングケース、

取扱説明書、簡易操作説明・消耗品有効期限タグ、

レスキューセット、オリエンテーションDVD

価格 :254,100円(税込)

サイズ :20×18.4×4.8cm

重量 :1.1kg(電極パッド、バッテリー含む)

【各製品共通仕様】:メーカー保証8年間、消耗品交換4年ごと、ほか

※製品仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。

※本体写真はイメージです。

※製品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合があるのでご了承ください。

