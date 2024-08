日本最高の伝統を誇るK-POP最強新人登竜門「16thKMF2024」LINE UPに、次世代の音楽シーンを担う日韓のボーイズグループ3組が出演することが決定した。さらには、スペシャルMCとして超特急のカイが1部・2部ともに特別出演し、会場を盛り上げる。韓国からLINE UPに加わったのは、ATEEZの弟分グループとして知られ、新たなパフォーマンス強者と呼ばれているxikers。日本からは、NPO法人日韓文化交流会創立20周年のお祝いと、来年の日韓国交正常化60周年に向けての両国の友好的な音楽交流の証として、K-POPと縁を持つONE N' ONLY、ICExが特別出演する。超特急のカイ、ONE N' ONLY、ICExは、今、戦国時代を迎える日本ボーイズグループの中で、ひと際輝きを放ち注目を集めているEBiDAN(恵比寿学園男子部)に所属するZ世代を代表する人気ボーイズグループ。

スペシャルMCは、超特急のカイに加え、ATEEZのファンを公言しているONE N' ONLYのHAYATOが、2部のスペシャルMCを務めEBiDANパワーで会場を一つにする。3組に加え、NiziU、KISS OF LIFE、ALL(H)OURS、NCT WISHの出演が確定している。「KMF」史上初となる日本のボーイズグループの特別出演により、「16thKMF2024」は、K-POP&J-POPの枠を超えた最強の日韓アイドル祭りとして期待を高めている。

■公演概要

「〜 GFSC Charity Campaign 〜NPO法人日韓文化交流会創立20th Anniversary 16th KMF 2024」

【会場・開催日時】

2024年10月6日(日)横浜アリーナ

<1部>開場13:00 / 開演14:00

<2部>開場18:00 / 開演19:00



【出演者】

<1部>

NiziU / NCT WISH / xikers / KISS OF LIFE / ALL(H)OURS

特別出演:ONE N' ONLY

スペシャルMC:カイ(超特急)



<2部>

NiziU / NCT WISH / xikers / KISS OF LIFE / ALL(H)OURS

特別出演:ONE N' ONLY / ICEx ※ICExの出演は2部公演のみとなります。

スペシャルMC:カイ(超特急) / HAYATO(ONE N' ONLY)



【チケット料金】

・全席指定 / 着席指定12,800円

・特別学生応援席(中高生限定)5,000円※スタンド席エリア

※本人・同行者ともに中高生限定、当日身分証明書提示



【GFSC Charity Campaign〜Meet&Greet〜】参加方法

.ャンペーン期間中にGFSC後援者登録者をし、「16thKMF2024」に参加

公演当日にGFSC Charityに参加

詳しい参加方法はこちら



主催:16th KMF2024実行委員会

共催:NPO法人日韓文化交流会(JKCA)

主管・制作:(株)J.K Dream

後援:GFSC(Good Friends Save the Children)、KMA(Korean Media&Management Association)JAPAN



■関連リンク

日韓文化交流会オフィシャルサイト