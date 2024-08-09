NCT WISH¡õKISS OF LIFE¤é½Ð±é¡Ö16thKMF2024¡×µ¼Ô²ñ¸«¤ä¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤â¡ªMeet¡õGreet¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê
´Ú¹ñ¤«¤éLINE UP¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ATEEZ¤ÎÄïÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¶¯¼Ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëxikers¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡¢NPOË¡¿ÍÆü´ÚÊ¸²½¸òÎ®²ñÁÏÎ©20¼þÇ¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤È¡¢ÍèÇ¯¤ÎÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÎ¾¹ñ¤ÎÍ§¹¥Åª¤Ê²»³Ú¸òÎ®¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢K-POP¤È±ï¤ò»ý¤ÄONE N' ONLY¡¢ICEx¤¬ÆÃÊÌ½Ð±é¤¹¤ë¡£Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥«¥¤¡¢ONE N' ONLY¡¢ICEx¤Ï¡¢º£¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤ÈºÝµ±¤¤òÊü¤ÁÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëEBiDAN¡Ê·ÃÈæ¼÷³Ø±àÃË»ÒÉô¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëZÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£
¡ÖKMF¡×»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆÃÊÌ½Ð±é¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö16thKMF2024¡×¤Ï¡¢K-POP¡õJ-POP¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ºÇ¶¯¤ÎÆü´Ú¥¢¥¤¥É¥ëº×¤ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¡Ö¡Á GFSC Charity Campaign ¡ÁNPOË¡¿ÍÆü´ÚÊ¸²½¸òÎ®²ñÁÏÎ©20th Anniversary 16th KMF 2024¡×
¡Ú²ñ¾ì¡¦³«ºÅÆü»þ¡Û
2024Ç¯10·î6Æü¡ÊÆü¡Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡ã1Éô¡ä³«¾ì13:00 / ³«±é14:00
¡ã2Éô¡ä³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¡ã1Éô¡ä
NiziU / NCT WISH / xikers / KISS OF LIFE / ALL(H)OURS
ÆÃÊÌ½Ð±é¡§ONE N' ONLY
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¡§¥«¥¤¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡Ë
¡ã2Éô¡ä
NiziU / NCT WISH / xikers / KISS OF LIFE / ALL(H)OURS
ÆÃÊÌ½Ð±é¡§ONE N' ONLY / ICEx ¢¨ICEx¤Î½Ð±é¤Ï2Éô¸ø±é¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¡§¥«¥¤¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡Ë / HAYATO¡ÊONE N' ONLY¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û
¡¦Á´ÀÊ»ØÄê / ÃåÀÊ»ØÄê12,800±ß
¡¦ÆÃÊÌ³ØÀ¸±þ±çÀÊ¡ÊÃæ¹âÀ¸¸ÂÄê¡Ë5,000±ß¢¨¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¥¨¥ê¥¢
¢¨ËÜ¿Í¡¦Æ±¹Ô¼Ô¤È¤â¤ËÃæ¹âÀ¸¸ÂÄê¡¢ÅöÆü¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñÄó¼¨
¡ÚGFSC Charity Campaign¡ÁMeet¡õGreet¡Á¡Û»²²ÃÊýË¡
¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤ËGFSC¸å±ç¼ÔÅÐÏ¿¼Ô¤ò¤·¡¢¡Ö16thKMF2024¡×¤Ë»²²Ã
¢¸ø±éÅöÆü¤ËGFSC Charity¤Ë»²²Ã
¾Ü¤·¤¤»²²ÃÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é
¼çºÅ¡§16th KMF2024¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¶¦ºÅ¡§NPOË¡¿ÍÆü´ÚÊ¸²½¸òÎ®²ñ¡ÊJKCA¡Ë
¼ç´É¡¦À©ºî¡§¡Ê³ô¡ËJ.K Dream
¸å±ç¡§GFSC¡ÊGood Friends Save the Children¡Ë¡¢KMA¡ÊKorean Media¡õManagement Association¡ËJAPAN
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Æü´ÚÊ¸²½¸òÎ®²ñ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È