ÇòÏ·¹Á¤Ë¥Óー¥Á¤È³¤¤Î²È¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤Æ¤ß¤¿¡Ä¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¡È¼Â¾Ú¼Â¸³¡ÉÍè½µ·îÍËÆü¤Þ¤Ç
ËÌ³¤Æ»ÇòÏ·Ä®¤Î³¤´ß¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾ì½ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¥Óー¥Á¤È³¤¤Î²È¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í·±Ë¶Ø»ß¶è°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇòÏ·¹Á¤Î°ì³Ñ¤Ë¡¢£¸Æü¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥Óー¥Á¤È³¤¤Î²È¡£
ÇòÏ·¹Á¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢»î¸³Åª¤ËÍè½µ·îÍËÆü¤Þ¤Ç°ìÈÌ³«Êü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÇòÏ·Ä®ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¡¡»³´ßÆàÄÅ»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö³¤¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤³¤³¤Î´Ä¶¤¬¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
³¤¤Î²È¤Ç¤Ï¡¢°ëÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥°¥Ã¥º¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢£±£°Æü¤«¤é¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£