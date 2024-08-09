¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë´³¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿10Âå½÷À¤Î²¼Ãå¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ23ºÐ¤Î·Ù»¡´±¤òÂáÊá¡ÄÍÆµ¿Ç§¤á¤ë¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù
·Ù»¡´±¤ÎÃË¤¬2024Ç¯2·îÀéÍÕ¸©Æâ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç½÷À¤Î²¼Ãå¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¸©·Ù¡¡Çð·Ù»¡½ð·º»ö1²Ý¤Î½äººÀÐÀîâ«ÂçÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤Ï2024Ç¯2·î¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë´³¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿10Âå¤Î½÷À¤Î²¼Ãå¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÀÐÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»ä¤¬Åð¤ß¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Çð½ð¤Î¹â¸¶À¶µ×½ðÄ¹¤Ï¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±½ð°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë»ØÆ³¡¢¶µÍÜ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£