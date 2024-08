【トミカプレミアムRacing:レッドブルレーシング ホンダ RB16B No.33】9月 発売予定価格:1,980円

タカラトミーは、ミニカー「トミカプレミアムRacing レッドブルレーシング ホンダ RB16B No.33」を9月に発売する。価格は各1,980円。

本商品は、レッドブル・レーシングが2021年に使用したF1マシン「RB16B」を「トミカプレミアムRacing」ブランドで立体化したミニカー。マックス・フェルスタッペン選手が使用したカーナンバー「No.33」の車体で、ダイナミックなエアロや各スポンサーロゴまで忠実に再現している。

ラインナップは通常カラーの「レッドブルレーシング ホンダ RB16B No.33」と、2021年のF1第16戦・トルコグランプリで使用されたホワイトの「レッドブルレーシング ホンダ RB16B No.33 ありがとうカラー」の2種となっている。

Red Bull(R) Marks and the Red Bull Racing Logos are licensed by Red Bull GmbH/Austria

(C)TOMY