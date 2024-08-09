Âîµå¡¦ÁáÅÄ¡¢à¤ß¤¦¤Ò¤Êá¥¥å¡¼¥È¤ÊÈ¾´é¥É¥¢¥Ã¥×ÈäÏª¡¢·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¤È·ãÆÍ¡ÖÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½÷»ÒÂîµåÃÄÂÎ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¥É¥¤¥Ä¤ò£³¡Ý£±¤Ç²¼¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¶ä¥á¥À¥ë°Ê¾å¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£»î¹çÄ¾¸å¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¤òÁÈ¤ó¤ÀÆ±µéÀ¸¤ÎÊ¿ÌîÈþ±§Áª¼ê¡Ê24¡Ë¤È¥¥å¡¼¥È¤ÊÈ¾´é¥É¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£à¤ß¤¦¤Ò¤Ê¤Ç¤¹á¤È¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£·è¾¡Àï¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¸á¸å10»þ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢5Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Ãæ¹ñ¤È¤ÎÄº¾å·èÀï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÄÂÎ·è¾¡¿Ê½Ð¡ª»î¹ç¸å¤Î¥¥å¡¼¥È¤Êà¤ß¤¦¤Ò¤Êá
½à·è¾¡¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤È·ãÆÍ¡£½éÀï¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¡¢Ê¿ÌîÈþ±§Áª¼ê¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÀè¾¡¤¹¤ë¤È¡¢2ÀïÌÜ¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¡Ê16¡Ë¤Ï¹õÀ±¤Ç1¾¡1ÇÔ¤Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢3»î¹çÌÜ¤ÎÊ¿ÌîÈþ±§Áª¼ê¤¬²÷¾¡¡£4»î¹çÌÜ¤ÏÄ¥ËÜÁª¼ê¤¬¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
ÁáÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö10ÆüÃÄÂÎ·è¾¡¡ªÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÄÖ¤ê¡¢Ê¿ÌîÁª¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÃÏÌÌ¤«¤é¿âÄ¾¤Ë»£¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê²è³Ñ¤Ç¡¢ÁáÅÄÁª¼ê¤ÏÀµÌÌ¤ÇÈ¾´é¡£Ê¿ÌîÁª¼ê¤ÏÂÐ¾ÎÅª¤Ê°ÌÃÖ¤ÇµÕ¸þ¤¤ÎÈ¾´é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö#¤ß¤¦¤Ò¤Ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£