¡Ö¿µ½Å¤Ê¹ÔÆ°¤ò¡×Æî³¤¥È¥é¥Õ¡ÖµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×È¯É½¡¡ÀÅ²¬¸©Æâ¼«¼£ÂÎ¡¢Æü¤´¤í¤ÎÈ÷¤¨¤ÎÅÀ¸¡¸Æ¤Ó¤«¤±
µÜºê¸©²¤Çµ¯¤¤¿ÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¤Æµ¤¾ÝÄ£¤Ï8·î8ÆüÌë¡¢¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊóµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬¸©¤Ê¤É¤ÏÆü¤´¤í¤ÎÈ÷¤¨¤ÎÅÀ¸¡¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»³ËÜÂÀÏ¯µ¼Ô 9Æü¡ä¡Ö¤µ¤¤Û¤ÉÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¤ªÅ¹¤âÄÌ¾ïÄÌ¤ê±Ä¶È¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿º®Íð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ãÅ¹¼ç¡ä¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¹²¤Æ¤¿¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
µÜºê¸©²¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤ËÏ¢Æ°¤·¤ÆÊÌ¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬Ê¿¾ï»þ¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊóµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¸©Æâ¤Ç¤âÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ïº£¸å1½µ´Ö¡¢120¿ÍÂÎÀ©¤Ç24»þ´Ö·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÀÅ²¬¸© ÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¡ä¡Ö°ÜÆ°¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¿µ½Å¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤éÈ÷ÃßÉÊ¤äÈòÆñÀè¤ÎºÆ³ÎÇ§¡¢²È¶ñ¤Î¸ÇÄê¤Ê¤ÉÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ÎÅÀ¸¡¤¬¸Æ¤Ó³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÍ¾¾»Ô¤Ç¤Ï9Æü¸áÁ°9»þÈ¾¡¢µÞî±ºÒ³²ÂÐºö¤Î²ñµÄ¤ò³«¤¡¢ÃæÌîÍ´²ð»ÔÄ¹¤¬µðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈòÆñ½ê¤ò³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¿¦°÷¤ÎÇÛÃÖ¤ä»ñºà¤Î½àÈ÷¤ò»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£