¡Ö¼«»¦¤·¤è¤¦¤È¥¬¥¹¡¦¥Ñ¥¤¥×¤¤¤¸¤Ã¤¿¡×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°ì¼¼¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡¡½»¿Í¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ÎÃË¡Ê44¡ËÂáÊá¡¡ºë¶Ì¡¦Àî¸ý»Ô
7·î¡¢ºë¶Ì¡¦Àî¸ý»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤òÇúÇË¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÀÒ¤Î²¹ÀôÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤Ï7·î18Æü¡¢Àî¸ý»Ô¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°¤Ë¥¬¥¹¤ò½¼Ëþ¤µ¤»¤Æ²Ð¤òÉÕ¤±¡¢ÇúÇË¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇúÈ¯¤Ç¡¢È¾·Â150¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¥¬¥é¥¹¤ä¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÒ¤Ê¤É¤¬¿á¤Èô¤Ó¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤Ê¤É8¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼þÊÕ¤Î19Åï¤Î·úÊª¤ä37Âæ¤Î¼Ö¤Ê¤É¤Ë¤âÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢²¹ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¼«»¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥¬¥¹¤Î¥Ñ¥¤¥×¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¥¬¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£