【PS5/PS4版「Vampire Survivors」】8月29日19時より販売開始価格:未定

poncleは、サバイバルアクションゲーム「Vampire Survivors」のプレイステーション 5/プレイステーション 4版を8月29日19時より「PlayStation Store」にて発売する。価格は未定。

本作は英国アカデミー賞の「ベストゲーム」を受賞したインディーゲーム。ローグライク要素を持ち、迫ってくるモンスターを倒して経験値をためることで武器を入手し、操作キャラクターを強化して一定時間生き残るゲーム性となっている。

プレイステーション 5/プレイステーション 4版ではこれまでのアップデート内容を含むベースのゲーム(40以上のキャラクター、80個の武器、トロフィー対応)に加え、全ての4つのDLCもリリース日から販売を開始する。

□「PlayStation Store」の「Vampire Survivors」

プレイステーション 5/プレイステーション 4版の販売アイテム

【Vampire Survivors | PlayStation リリース日アナウンストレーラー】

・「Vampire Survivors」ゲーム本体

・「Legacy of the Moonspell」 DLC

・「Tides of the Foscari」 DLC

・「Emergency Meeting」Among UsテーマDLC

・「Operation Guns」魂斗羅テーマDLC

(C) 2024 Vampire Survivors(TM) is a registered trademark of poncle.