6月21日(金)にNHKホールで行われた『JAZZ NOT ONLY JAZZ』より、The Shun Ishiwaka Septet演奏のライブ1曲目となるジョン・コルトレーンのカバー「A Love Supreme」のステレオ版、ヘッドフォン・イマーシブ版の動画がそれぞれ公開された。同イベントは、若手天才ドラマーの石若 駿率いる実力派バンドThe Shun Ishiwaka Septetが豪華アーティストと行ったスペシャルセッションライブ。チケットは即完となり、観客が熱狂した奇跡の共演の数々が話題となり、音楽史に残る歴史的な一夜となった。同ライブの模様は8月より1週間限定で有料配信され、9月には出演者による貴重なインタビューなどを加えたスペシャルエディションがWOWOWで放送・配信される。

8月からの有料配信では、ステレオ版、ハイレゾ・イマーシブ版、ヘッドフォン・イマーシブ版で配信されるが、この配信に先駆け、WOWOWのYouTubeアカウントで「A Love Supreme」が公開となった。ヘッドフォン・イマーシブ版は立体音響をヘッドフォン用に最適化したフォーマットで、普段使用しているヘッドフォンやイヤフォンで会場の臨場感を最高音質で楽しむことができる。今回YouTube にアップされた2つの動画を聞き比べることにより、ステレオ版との違いをより実感できる。配信チケットは現在発売中で1週間限定での公開となる。なお、配信版は一部映像がカットになるので、完全版は9月のWOWOW 放送・配信のスペシャルエディションで放送される。<配信情報>配信チケット情報JAZZ NOT ONLY JAZZ配信期間:2024年8月16日(金)19:00〜8月23日(金)23:59配信チケット販売期間:〜8月23日(金)20:00Streaming+ 3500円(ステレオ配信)https://eplus.jp/JAZZ_NOT_ONLY_JAZZ/st/Live Extreme 4500円 (.魯ぅ譽勝Ε好謄譽配信、▲ぅ沺璽轡崘杰:AURO‐3D 、ヘッドフォン・イマーシブ配信 Auro HeadPhonesHeadPhones)https://teket.jp/10343/35750※必ず配信プラットフォームごとのガイドラインを読んだうえ、チケットをご購入ください。※配信バージョンでは一部映像がカットになる場合がございます。JAZZ NOT ONLY JAZZスペシャルエディション9月23日(月・休)午後4:00放送・配信予定※放送・配信終了後〜WOWOW オンデマンドにて1カ月のアーカイブ配信あり収録日:2024年6月21日/収録場所:東京NHK ホール番組サイト https://www.wowow.co.jp/music/jnoj/