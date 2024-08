【第76話】8月9日 無料公開

小学館は、モリタイシ氏によるマンガ「あそこではたらくムスブさん」第76話「自分もです。」の無料公開をサンデーうぇぶりにて開始した。

「あそこではたらくムスブさん」は、コンドームの制作会社で働く主人公とヒロインの純愛を描いた作品。

第76話では、ムスブさんからまさかのお願いが……。

【あそこではたらくムスブさん】

湘南ゴム工業株式会社で、営業担当として働く砂上吾郎くん。彼が密かに想いを寄せるのは、総合開発部のムスブさん。

そして、可憐な理系女子・ムスブさんが日夜研究しているのは、実は……“アレ”なんです!!

作者コメント:それなりにちゃんと取材などもしており一応真面目なお仕事漫画と言えなくもないです。どうぞよろしくお願いします…!

