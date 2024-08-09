¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£´°Ì¤Ë»°°æ£Å¡õ£Ó
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£¹Æü¸áÁ°£±£±»þ¸½ºß¤Ç¡¢»°°æ£Å¡õ£Ó<7003.T>¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£´°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç»°°æ£Å¡õ£Ó¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤¬£¸ÆüÈ¯É½¤·¤¿£´～£¶·î´üÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ£±£³¡¥£¸¡óÁý¤Î£·£°£°²¯£¶£²£°£°Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬Æ±£²¡¥£µÇÜ¤Î£´£²²¯£¹£¹£°£°Ëü±ß¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ³ô²Á¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿±þ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¹¥·è»»¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¸«Êý¤¬¹¤¬¤êÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç»°°æ£Å¡õ£Ó¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤¬£¸ÆüÈ¯É½¤·¤¿£´～£¶·î´üÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ£±£³¡¥£¸¡óÁý¤Î£·£°£°²¯£¶£²£°£°Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬Æ±£²¡¥£µÇÜ¤Î£´£²²¯£¹£¹£°£°Ëü±ß¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ³ô²Á¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿±þ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¹¥·è»»¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¸«Êý¤¬¹¤¬¤êÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS