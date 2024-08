わざわざ行く価値がある。緑あふれる空間で、焼きたてのクレープとこだわりのドリンクを

今年6月に「世田谷ガーデン倶楽部」内にオープンしたカフェ「moderato on the green」。うっとりするほどおいしいクレープを、まるで小旅行に来たかのような緑豊かな空間でいただけるとあって、早くも人気のスポットとなっている。

緑あふれる空間で、焼きたてのクレープを

南東の方向に大きな窓が並んで4つ。緑あふれる庭とひと続きになったような気持ちのいい空間で、リラックスした時間が過ごせる「moderato on the green」は、今年6月に「世田谷ガーデン倶楽部」内にオープンしたカフェだ。メニューから内装、庭に至るまで、全体のプロデュースを手がけたのは料理研究家の植松良枝さん。東急田園都市線・用賀駅から徒歩10分ほどの住宅街の中という「知る人ぞ知る」的な立地ながら、早くも人気を集めている。

窓の外だけでなく、店内にもいたるところにグリーンが

メニューの柱となっているのは、クレープ。「クレープは、家ではなかなか作れないテクスチャーが魅力ですし、味つけの可能性が無限です。何より、焼きたてのおいしさを味わっていただけるのは外食の醍醐味!ということもあって、メニューの中心に据えました」と植松さん。魅力的なクレープのラインアップの中から、今回は3品をご紹介いただいた。

クレープによく合う紅茶は、静岡で茶葉の卸とウェブショップを手がける「teteria」のもの

食感も魅力、おやつ系クレープ

まろやかな塩気と、ほどよい酸味が口の中に広がる。「ソルティレモン」900円

スペイン・バスク地方産、アニャナの塩と国産レモンを使った「ソルティレモン」は、暑い季節にもぴったりのさわやかなおやつ系クレープ。焼き上げた生地にバターをのせてレモンの皮を削り、塩をぱらりとふりかけてテーブルへ運ばれる。味の仕上げは添えられたレモンで、食べる人が自分で搾って、好みの味に調整できる。

縁の部分にだけグラニュー糖をまぶした生地は、表面はパリパリ、中はもちもち、縁はジャリッ、と場所によって異なる食感が特徴で、食べ進めながらさまざまな表情が楽しめる。また、上にのせたバターは、生地に「塗る」というより一緒に「食べる」ためのもので、すぐに溶けてしまわないよう提供寸前までしっかり冷やしているのもポイントだ。

※2024年8月現在、国産レモンの端境期のため一時的に提供を停止中。初秋頃に再開予定。

香りが繊細なセイロンシナモンを使っている。「セイロンシナモンシュガー」800円

「セイロンシナモンシュガー」は、シナモンと粉糖をまぶしたおやつ系クレープ。シナモンをたっぷり使っているため、生地にナイフを入れるたびに華やかな香りが立ちのぼり、何とも優雅な気分に満たされる。しっかりと硬いバターや、食感が楽しい生地は「ソルティレモン」と共通で、バターを小さく切って生地に包み、口に運ぶときの幸せといったら!

生地を焼く時には無塩バター、焼き上げてからのせるのは有塩バター、と使い分けている

ランチに食べたいメニューも充実

「ハモンセラーノA」1,850円。生ハム同様スペインのシードルを合わせるのがおすすめ

メニューには、ランチに食べたい食事系クレープも並ぶ。「ハモンセラーノA」は、生地にチーズと卵をのせて四角く折りたたみながら焼き、スペインの生ハム・ハモンセラーノと、マッシュルーム、セルバチコをのせたもの。パリッと焼き上げた生地に、とろりととろけたチーズのコク、ハモンセラーノの塩気がたまらない。ぜひ、スペイン・バスク地方の辛口シードルと合わせて召し上がれ。シードルのほか、植松さんがソムリエと相談して選んだワインもグラス1杯から楽しめる。

「ホットドッグプレート」1,300円。ホットドッグにはマスタード、フレンチフライにはケチャップが添えられる

たまにはクレープ以外のものを、という気分の時に食べたいのが「ホットドッグプレート」だ。小ぶりのバゲットに挟んだソーセージは、桜新町「ファインシュメッカーサイトウ」のもの。サイドにはフレンチフライのほか、玉ねぎとピーマンのレリッシュ、季節の野菜のピクルス、ローストクミンシード入りのコールスロー、と野菜がたっぷり添えられていて、後味が軽やかなのもうれしいところ。冷えたビールはもちろん、シードルにもよく合いそう。

現在はクレープ中心のメニューだが、秋からは焼き菓子なども充実する予定

庭の植物を、食べて、見て楽しむ

ドリンクへのこだわりも、植松さんならでは。庭で育てたハーブをメニューに活かすこともそのひとつで、「フレッシュハーブティーを提供しているお店って、なかなかないんです」と話す。

「ティーソーダ」900円。混ぜながら飲むと、ざらめ糖が溶けて甘みを調節できる

この夏限定の「ティーソーダ」は、暑い季節にぴったりの自信作。グラスにざらめ糖と紅茶(ラベンダーとミントのブレンドティー)を入れてソーダを注いだドリンクで、自家製ミントシロップを加えながら飲むと、シロップのミントと紅茶にブレンドされたミントが相まって、香りがいっそう際立って感じられる。

ハーブや柑橘類の木々が植えられた庭。これから少しずつ増やしていきたいそう

クレープやドリンクを楽しみながら窓の外に目を向けると、住宅街の一角とは思えない風景。植物に囲まれて過ごすひとときは、何といってもこのカフェの大きな魅力だ。「敷地に入ってからお店の入口にたどり着くまでの、長めのアプローチからわくわくしていただきたいですね。そして、壁一面のガラス窓越しに見る庭は、春夏秋冬それぞれに違った眺めが楽しめます。ぜひ季節ごとに足を運んで、四季の移ろいを感じていただければと思います」(植松さん)

店内には子どもが遊べるスペースも設けられ、親子連れでも楽しめる。家族と、友達と、自然に親しみながらのおいしい時間を味わってみては。

※価格は税込です。

<店舗情報>◆moderato on the green住所 : 東京都世田谷区用賀1-26-16 世田谷ガーデン倶楽部TEL : 不明の為情報お待ちしております

取材・文:本城さつき

撮影:大谷次郎

