¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤â¤¿¤é¤¹·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï? ³«Ëë¸å½é¤Î½µËö¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÃÈñ»Ù½Ð¤òVisa¤¬¸øÉ½
Visa¤Ï8·î6Æü¡¢¥Ñ¥ê2024¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ³«Ëë¸å½é¤Î½µËö¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ê¤Î¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¤ÎÇä¾åÂÐÁ°Ç¯Áý²ÃÎ¨
³«Ëë¸å½é¤Î½µËö¡¢¥Ñ¥ê¤Î¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëVisa¥«¡¼¥ÉÊÝÍ¼Ô¤«¤é¤ÎÇä¾å¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ26%Áý²Ã¤·¤¿¡£
ÈñÌÜÊÌ¤Î¾ÃÈñ³ÛÁý²ÃÎ¨¤Î¾å°Ì
¥Ñ¥ê¤Ç¾ÃÈñ³Û¤¬ºÇ¤âÁý²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·à¾ì¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à(159%Áý)¡¢¿©ÎÁÉÊ¡¦»¨²ß(42%Áý)¡¢°û¿©Å¹(36%Áý)¡¢¾®Çä(21%Áý)¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È(18%Áý)¤À¤Ã¤¿¡£
³¤³°¤Î¹ñÊÌ¤Î¾ÃÈñ³Û¤ÎÆâÌõ
³¤³°¤Î¹ñÊÌ¤Î¾ÃÈñ³Û¤ÎÆâÌõ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎVisa¥«¡¼¥ÉÊÝÍ¼Ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯(29%)¡¢ÂÐÁ°Ç¯Áý²ÃÎ¨¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë(33%Áý)¤ª¤è¤ÓÆüËÜ(129%Áý)¤ÎVisa¥«¡¼¥ÉÊÝÍ¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
³°¹ñ¿Í¤Î¹ØÆþ¤Î¤¦¤Á¥¿¥Ã¥Á·èºÑÈæÎ¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ9%Áý
¥Ñ¥ê¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¿Í¤Î¹ØÆþ¤Î¤¦¤Á¥¿¥Ã¥Á·èºÑÈæÎ¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ9%Áý¤Î78%¤À¤Ã¤¿¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Î¥Ñ¥ê¹Ô¤¹Ò¶õ·ôÍ½Ìó¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ39%¤ÎÁý²Ã¡£35ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥Ñ¥ê¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ120%Áý²Ã¡£¥Ñ¥ê¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤ÇºÇ¤âÁý²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÊÆ¹ñ(64%Áý)¡¢¼¡¤¤¤Ç¥É¥¤¥Ä(61%Áý)¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó(27%Áý)¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê°Ê³°¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»³«ºÅÅÔ»Ô¤Î¥µ¥ó¡á¥Æ¥Æ¥£¥¨¥ó¥Ì(214%Áý)¤ä¥ê¡¼¥ë(100%Áý)¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ(38%Áý)¤Ê¤É¤Ç¤â¾ÃÈñ¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ê¤Î¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¤ÎÇä¾åÂÐÁ°Ç¯Áý²ÃÎ¨
³«Ëë¸å½é¤Î½µËö¡¢¥Ñ¥ê¤Î¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëVisa¥«¡¼¥ÉÊÝÍ¼Ô¤«¤é¤ÎÇä¾å¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ26%Áý²Ã¤·¤¿¡£
ÈñÌÜÊÌ¤Î¾ÃÈñ³ÛÁý²ÃÎ¨¤Î¾å°Ì
¥Ñ¥ê¤Ç¾ÃÈñ³Û¤¬ºÇ¤âÁý²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·à¾ì¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à(159%Áý)¡¢¿©ÎÁÉÊ¡¦»¨²ß(42%Áý)¡¢°û¿©Å¹(36%Áý)¡¢¾®Çä(21%Áý)¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È(18%Áý)¤À¤Ã¤¿¡£
³¤³°¤Î¹ñÊÌ¤Î¾ÃÈñ³Û¤ÎÆâÌõ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎVisa¥«¡¼¥ÉÊÝÍ¼Ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯(29%)¡¢ÂÐÁ°Ç¯Áý²ÃÎ¨¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë(33%Áý)¤ª¤è¤ÓÆüËÜ(129%Áý)¤ÎVisa¥«¡¼¥ÉÊÝÍ¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
³°¹ñ¿Í¤Î¹ØÆþ¤Î¤¦¤Á¥¿¥Ã¥Á·èºÑÈæÎ¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ9%Áý
¥Ñ¥ê¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¿Í¤Î¹ØÆþ¤Î¤¦¤Á¥¿¥Ã¥Á·èºÑÈæÎ¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ9%Áý¤Î78%¤À¤Ã¤¿¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Î¥Ñ¥ê¹Ô¤¹Ò¶õ·ôÍ½Ìó¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ39%¤ÎÁý²Ã¡£35ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥Ñ¥ê¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ120%Áý²Ã¡£¥Ñ¥ê¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤ÇºÇ¤âÁý²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÊÆ¹ñ(64%Áý)¡¢¼¡¤¤¤Ç¥É¥¤¥Ä(61%Áý)¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó(27%Áý)¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê°Ê³°¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»³«ºÅÅÔ»Ô¤Î¥µ¥ó¡á¥Æ¥Æ¥£¥¨¥ó¥Ì(214%Áý)¤ä¥ê¡¼¥ë(100%Áý)¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ(38%Áý)¤Ê¤É¤Ç¤â¾ÃÈñ¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£