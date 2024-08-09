Ç­¤¬¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤Ç¥¿¥Ã¥Á¡×¤·¤Æ¤¯¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³

1.¹½¤Ã¤Æ¥¢¥Ôー¥ë

Ç­¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ë¤·¤Ã¤Ý¤ò»È¤Ã¤Æ¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥µ¥¤¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£

Â¾¤Ë¤âÌÄ¤­À¼¤Ç¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¤ê¡¢Æ¬¤ò»¤¤êÉÕ¤±¤Æ¤­¤¿¤ê¡¢Ç­¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½¤Ã¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Í¥¤·¤¯ÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤­¤ÏÍ§¹¥Åª¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥ó¥Ö¥ó¤È·ã¤·¤¯Ã¡¤­¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤­¤ÏÉÔµ¡·ù¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£

¤·¤Ã¤Ý¤ÎÆ°¤­¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¡¢Ç­¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

2.¥Þー¥­¥ó¥°

Ç­¤Î¤·¤Ã¤Ý¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½­Á£(¤·¤å¤¦¤»¤ó)¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥ª¥¤¤Î½Ð¤ë´ï´±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤Ý¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ô¤¤¼ç¤Ë¥Ë¥ª¥¤¤òÉÕ¤±¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¥Þー¥­¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

Ç­¤ÏÆìÄ¥¤ê°Õ¼±¤Î¶¯¤¤Æ°Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ê¥È¥êー¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤Ë¡Ö¥¹¥ê¥¹¥ê¡×¤·¤Æ¥Ë¥ª¥¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£

¤è¤¯¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤­¤Æ¥¹¥ê¥¹¥ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤âÆþÍá¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¥Ë¥ª¥¤¤òÉÕ¤±Ä¾¤¹¤¿¤á¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Þー¥­¥ó¥°¤Î¤È¤­¤Ï¼ç¤Ë´é¼þ¤ê¤ò»¤¤êÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤Ý¤òÍí¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¤ËÅö¤Æ¤Æ¥Ë¥ª¥¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

3.¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­

Ç­¤ò¤Ê¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥Ö¥ó¥Ö¥ó¤È·ã¤·¤¯¤·¤Ã¤Ý¤ò¿¶¤ê¡¢ÂÎ¤ËÃ¡¤­¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤Ý¤òÅö¤Æ¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤Ï¡¢Ç­¤¬ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Î¤¦¤Á¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÉï¤Ç¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¤·¤Ã¤Ý¤Î¿¶¤ê¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÆ¨¤²¤¿¤ê°Ò³Å¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£

²æ¤¬²È¤ÎÇ­¤Ï¡¢Êú¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë·ù¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤Ý¤ò¥Ö¥ó¥Ö¥ó¤È¥×¥í¥Ú¥é¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ê²ó¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ÌµÍý¤Ë¹½¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¶á´ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Ç­¤Î´¶¾ð¤ò¤·¤Ã¤Ý¤«¤éÆÉ¤ß¤È¤í¤¦

Ç­¤Ï¥¯ー¥ë¤Ê°õ¾Ý¤ÎÆ°Êª¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÅÁð¤äÉ½¾ð¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ë´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£

¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤Ý¤ÏÆ°¤­¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç­¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤´¶¾ð¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤¿¤á¤ËÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Ç­¤Ï¸¤¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤·¤Ã¤Ý¤òÂç¤­¤¯¡¦·ã¤·¤¯¿¶¤ë¤Û¤É¤Ëµ¡·ù¤¬°­¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤·¤Ã¤Ý¤òÂÎ¤Ë´¬¤­ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Â­¤Î´Ö¤Ë±£¤¹¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¤ë¤È¤­¤ÏÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

È¿ÂÐ¤Ë¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ò¥Ô¥ó¤ÈÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤ËÍ¥¤·¤¯¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤­¤Ïµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¤È¤­¤Ë¸«¤»¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£

°¦Ç­¤È¥¹¥­¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ÎÆ°¤­¤ò¸«¤ÆÍÍ»Ò¤ò»Ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¤Þ¤È¤á

Ç­¤¬¤·¤Ã¤Ý¤ò»È¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤­¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

Í¥¤·¤¯Éï¤Ç¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢À¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¥¹¥­¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¥¹¥­¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼¡Âè¤ËÇ­¤Îµ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£

½é¤á¤ÏÍ¥¤·¤¯¤·¤Ã¤Ý¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¥Ð¥·¥Ð¥·¤ÈÃ¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤è¤¯µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£

Ç­¤Îµ¤Ê¬¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£