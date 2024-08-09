¡ÖÉé¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×ÁðÅ«¸÷»Ò90ºÐ¤¬1945Ç¯ÇÔÀï¤Î²Æ¤Ë¸«¤¿»³²¼¸ø±à¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¸þ¤³¤¦Â¦
¡Ò¡ÖÁÂ³«Àè¤Ç¤ÏÊì¤ÏÃåÊª¤ò°ìËç¤º¤Ä¡Ä¡×ÁðÅ«¸÷»Ò90ºÐ¤¬¼«¿È¤Ë¤âÌä¤¦¡ÖÀïÁè¤¬Àµ¤·¤¤¤È¿®¤¸¤¿ÀÕÇ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡90ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¼ç±é±Ç²è¡Ø¶å½½ºÐ¡£²¿¤¬¤á¤Ç¤¿¤¤¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÁðÅ«¸÷»Ò¤µ¤ó¡£1933Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÁðÅ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î»Ò¶¡»þÂå¤ò¡¢ÀïÁè¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç²á¤´¤¹¡£¤¤¤Þ¤ä¿ô¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀïÁè¤òÃÎ¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·´©¡Ø¤¤ì¤¤¤ËÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í 90ºÐ¤Î¤ªÃã°û¤ßÏÃ¡Ù¤Ç¡¢ÀïÁè¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤º¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿¡ô1¡¢¡ô2¤òÆÉ¤à¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê10Ëç¡Ë
©Ê¸éº½Õ½©
»°É©½Å¹©¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿Éã¤Ï»Å»ö¤ò¼º¤Ã¤¿
¡¡½ªÀï¤Î¶Ì²»ÊüÁ÷¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁÂ³«Àè¤Î¤ª²È¤ÎÄí¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£·²ÇÏ¸©¤ÎÉÙ²¬¤Ç¤¹¡£¥é¥¸¥ª¤Î²»¤¬°¤¤¤·¡¢»ä¤Ï¤Þ¤À¾®³Ø¹»Ï»Ç¯À¸¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢Àµ³Î¤ËÊ¹¤¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡ÖÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Î¤ªÀ¼¤Ã¤Æ¡¢¹â¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤À¤±´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àï¸å¡¢²£ÉÍ¤Ø¤¤¤ÄÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÕ¤ê¤Ï¾Æ¤±Ìî¸¶¤Ç¡¢²æ¤¬²È¤â¾Æ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»³¤Î¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êì¤Î¼Â²È¤À¤±¤¬Ìµ»ö¤Ç¡¢¹¤¤²È¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ø½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»°É©½Å¹©¤Î·³¼û¹©¾ì¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿Éã¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¾¦Çä¤ò»Ï¤á¤Æ¤Ï¡¢¼ºÇÔÂ³¤¡£¤½¤³¤ÇÊì¤¬¡¢ºùÌÚÄ®¤Ë¾®¤µ¤ÊÍÎºÛÅ¹¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤Î»ä¤ÏÎ¾¿Æ¤Î¶ìÏ«¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤«¤®Îö¤¤òË¥¤Ã¤¿¤ê¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤È¡¢¾®¤µ¤¤»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¼êÅÁ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î²Æ¡¢8·î30Æü¤Ë¸üÌÚÈô¹Ô¾ì¤ËÃå¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¤Ç²£ÉÍ¤ØÍè¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉô²°¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¥º¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¿ÊÃó·³¤ÏºÇ½é¤ÎµòÅÀ¤Ë²£ÉÍ¤òÁª¤Ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊ¼Ââ¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë¤¢¤ë»³²¼¸ø±à¤âÀÜ¼ý¤µ¤ì¤Æ¡¢¾¹»ÍÑ¤Î½»Âð¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿¸þ¤³¤¦¤Î¹¤¤¼ÇÀ¸¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê²È¤Ë½»¤ó¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃå¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤²Ä°¦¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥¥ã¥Ã¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÈô¤ÓÄ·¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¤³¤Ã¤ÁÂ¦¤«¤éÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ëÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢±ø¤¤¤â¤ó¤Ú¤òÀü¤¤¤Æ¡¢ÇË¤ì¤¿·¤¤òÍú¤¤¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢Éé¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¡£»Ò¤É¤â¿´¤ËÊú¤¤¤¿½é¤á¤Æ¤Î¼Â´¶¤ò¡¢¤¤¤Þ¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ½é¤á¤ÆÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤¿½Ö´Ö
¡¡¤½¤Îº¢¤Î¤¢¤ëÆü¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î²£¤ËÂç¤¤¯¤Æ¿¿¤ÃÇò¤Ê³°¼Ö¤¬³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¸«¤¿¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î½÷À¤¬Æó¿Í¡¢Á°¤ÎºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Î¤¤¾¹»¤Î±ü¤µ¤óÊý¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤è¤¯¸«¤¿¤é¡¢±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ã¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¤âµã¤¯¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀïÁè¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Ã¤½¤êµã¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡£
¡¡»³²¼¸ø±à¤Ï¹Á¤ÎËµ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤¬Îø¤·¤¯¤Æµã¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢²ÈÄí¤Ç²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Î¿´¤Ï¾¯¤·°Â¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÀïÁè¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤â¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Å¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¯¤·Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î¤È¤¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤³¤³¤¬»ä¤Î²È¤è¡×¼ã¤¤½÷ÀÊ¼»Î¤¬¾·¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿²È¤Ç¡Ä¡Ä
¡¡PX¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¿ÊÃó·³¤ÎÊ¼ÂâÍÑ¤ÎÇäÅ¹¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎPX¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢»ä¤Î¿ÆÀÌ¤Î²È¤ÎËµ¤Ëºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ÆÀÌ¤Ï¤È¤¤É¤¡Ö¤³¤ì¡¢Ìã¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÊÃó·³¤ÎÊª»ñ¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²È¤Ë¡¢°ì¿Í¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤¬Êë¤é¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿»ä¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¤Îº¢60¤¯¤é¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ä«²ñ¤¦¤È¡¢¡Ö¥°¥Ã¥É¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡¼¡×¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶¦Æ±À¸³è¤¬´ðËÜ¤Î·³Ââ¤Ç¤Ï¡¢Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÊ¼Ââ¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÊªÀÅ¤«¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢²¿¤«¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Î¤Á»ä¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¤¿¤á½é¤á¤Æ¤Î³°¹ñÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ë¿Í¤¬·³¿Í¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³¬µé¤ÏËº¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¸ª½ñ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤À¼ã¤¤½÷ÀÊ¼»Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤À¥«¥Þ¥Ü¥³Ê¼¼Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë»ä¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤¬»ä¤Î²È¤è¡×¤È¾·¤Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¥·¥ã¡¼¥Ã¤È³«¤±¤Æ¡¢Ãæ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥®¥é¥®¥é¤Ê¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤¬¡¢¥ï¡¼¥Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·³Éþ»Ñ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Ê¤ó¤«¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¡¢Ãå¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤±¤ì¤É»ä¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎåºÎï¤Ê¥É¥ì¥¹¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤«Èà½÷¤¬ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¿É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤½÷ÀÊ¼»Î¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢ÃË¼Ò²ñ¤Î·³Ââ¤Ç¤Ï¿É¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢È¯»¶¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡ÖÀïÁè¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¡£¿¿¤ÃÀè¤Ëµã¤¯¤Î¤ÏºÇ¤â¼å¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Îº¢¡¢¹»Äí¤Ç¡ÖÊÆ±Ñ·âÌÇ±éÎý¡×¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÝÁä¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ä¡¼¥Ã¡×¤È¡£¤È¤³¤í¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¼ÂºÝ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¢¤ì¤Û¤É¡Öµ´ÃÜÊÆ±Ñ¡×¤È´÷¤ß·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Áþ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÇº¤ß¤ä¶ìÏ«¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ»ä¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿²»³ÚÆþ¤ê¤ÎÉñÂæ¤ËÂçÊÑ¤Ê¶½Ì£¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾ì¤Î¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ø¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÝÁä¤ÇÆÍ¤¯·±Îý¤Þ¤Ç¤·¤¿Áê¼ê¤È³Ú¤·¤¯ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤È¡Ö¤³¤³¤ÏÅ¨¹ñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢²£ÉÍ¤Î¹Á¤Ë¥Ò¥¿¥Ò¥¿¤ÈÂÇ¤Á´ó¤»¤ëÇÈ¤Ë¼ê¤ò¿»¤·¡Ö¤³¤Î¿å¤Ï³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢±ó¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤òÄÌ¤Ã¤ÆÍè¤¿¿å¤À¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢È¾Ç¯¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁè¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¡£»ä¤ÏÁÂ³«Àè¤Ç¡¢²¼¤ÎËå¤òË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËþÂ¤Ë¿©¤ÙÊª¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤ÏÃ¯¤â¹¬¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ëµã¤¯¤Î¤ÏºÇ¤â¼å¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÁðÅ« ¸÷»Ò¡¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½ÐÈÇ¡Ë