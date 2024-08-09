EXILE¡¦TETSUYA¤¬»ØÆî ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¿·¼ïÌÜ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Î³Ú¤·¤ßÊý ¡Ö¡ÈÂ¨¶½¤Ç¥Ð¥È¥ë¡É¤¬Âé¸ïÌ£¡×
¡¡9Æü¤«¤é¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¿·¼ïÌÜ¤Î¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥¹¥±¥Ü¡¼¡¢BMX¤ËÂ³¤¯¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼È¯¶¥µ»¤À¤¬¡¢½é²ó¤À¤±¤Ë¸«Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾ÊÇ§²Ä¤Î¥À¥ó¥¹±ÇÁü¶µºà¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡¢EXILE¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÎTETSUYA»á¤Ë¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¿·¼ïÌÜ¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡×¤¬¼¨¤¹¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î·Á
¡¡¨¡¨¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¿·¼ïÌÜ¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¥À¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼ïÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¤é1ÈÖ¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¡Ë¤ò¸«¤¿¤È¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬À¨¤¹¤®¤Æ¡¢¤â¤·Èà¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¤¬³Æ¹ñ¤Ë1¿Í¤º¤Ä¤¤¤¿¤é¸ÞÎØ¶¥µ»¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤Ï¡©
¡ÖÂçµ»¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥ë¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤«¤é¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢Âç¥ï¥¶¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ë¥Õ¥ê¡¼¥º¤ÈÂÎÁàÁª¼ê¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¡ÈÀ¨¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ä¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¹¤¹¤áºîÉÊ¤Ï¡©
¡Ö82Ç¯¤ËHIPHOP¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò±Ç²è¤Ë¤·¤¿¡ØWILD STYLE¡Ù¡¢2004Ç¯¤Ë¥í¥¹¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥æ¡¼¡¦¥¬¥Ã¥È¡¦¥µ¡¼¥Ö¥É¡Ù¡¢05Ç¯¤Ë¥í¥¹¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÇÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤ÎÊ°¤ê¤ò¡È¥¯¥é¥ó¥×¡É¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥¹¤Ë¾º²Ú¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØRIZE¡Ù¤Ê¤É¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤ÎÃÂÀ¸¤·¤¿ÇØ·Ê¤È¥Ð¥È¥ë¤Î³Ú¤·¤µ¤â¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¼ã¤¤º¢¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ç¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤·¤Æ¡¢Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æº£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥À¥ó¥¹¤¬Ì´¤ÎÆ»¤À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
DJ¤ÎÁª¶Ê¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¤¶Ê¤â
¡¡¨¡¨¡¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ÏDJ¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¤¡£
¡ÖDJ¤¬¸ÞÎØ¤Î¥É¥¢¥¿¥Þ¤Ë²¿¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤«¡¢Áª¶Ê¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤¬À¤³¦¤Î´ð½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ë¥¯¡¼¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢²û¤«¤·¤¤¶Ê¤âÆþ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Î¿Í¤¬²û¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¶Ê¤â¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢RUN DMC¤È¤«80Ç¯Âå¤Î²¦Æ»¤Î¶Ê¤ò¤«¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢³«²ñ¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Î¶Ê¤ò¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤È¤«¡¢DJ¤â¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ÏDJ¤Î²»³Ú¤ËÂ¨¶½¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¶¥µ»¤À¡£
¡Ö¡È¿¶¤êÉÕ¤±¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÈÂ¨¶½¤Ç¥Ð¥È¥ë¡É¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¤Í¡£Â¨¶½¤À¤±¤Ë¡¢°ì½Ö¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¶Ê¤ò¤É¤ì¤À¤±Ä°¤¤¤ÆÍÙ¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¤«¤¬É½¤ì¤Þ¤¹¡£¶Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥á¤É¤³¤í¤òÂÔ¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤»¾ì¤ò¹Í¤¨¤¿¹½À®¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡¥Ð¥È¥ë¤Ï¤É¤³¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÀè¹¶¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¥Þ¥Í¤Æ¤¢¤ª¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥È¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶î¤±°ú¤¡¢¤µ¤é¤Ë¶Ê¤â¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õµ»¤âÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇËÜ¿Í¤¿¤Á¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¨¤¤¥À¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ìÎ®Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²¿¤¬½Ð¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡ºÇ¸å¤Ë¸ÞÎØ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì¸À¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¬¥á¥À¥ë¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç´üÂÔÃÍ¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¥¹¥±¥Ü¡¼¤¬¿·¼ïÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤¢¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î²¬ºêÊþÈþ¤¬¸ì¤ëµ»ö¤Ï¥³¥Á¥é¡ª¡¡¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¿·¼ïÌÜ¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡×¤¬¼¨¤¹¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î·Á¡Ä¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼ïÌÜ¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹¿·¤¿¤ÊÀûÉ÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£