約40cmの大きなたこ焼ぬいぐるみが当たる！築地銀だこ クレーンゲーム登場記念 8月8日は銀だこの日だよXキャンペーン

BANDAI SPIRITS プライズ事業部のバンプレストブランドから、『築地銀だこ』のアミューズメント専用景品の登場を記念した「築地銀だこ クレーンゲーム登場記念 8月8日は銀だこの日だよXキャンペーン」を2024年8月8日(木)〜8月16日(金)まで開催中。

7月より登場中の約40cmの大きなぬいぐるみ『築地銀だこ めちゃもふぐっとぬいぐるみ〜ぜったいうまい!!たこ焼〜』など合計4点の景品と、『築地銀だこ』のたこ焼引換券1枚をセットにして抽選で当たります。

詳細はバンプレストブランド公式ページを確認してください。

キャンペーン特設サイト: https://bsp-prize.jp/campaign/144/

■キャンペーン概要

全国に約500店舗を展開するたこ焼チェーン『築地銀だこ』の人気定番メニューをプリントした、ぬいぐるみやマスコットなど、バンプレストブランドのクレーンゲーム景品合計4点と、『築地銀だこ』のたこ焼引換券1枚をセットにして抽選で8名様に当たる「築地銀だこ クレーンゲーム登場記念 8月8日は銀だこの日だよXキャンペーン」を開催中です。

応募に関する詳しい内容はキャンペーンサイトを確認してください。

プレゼント内容:

・築地銀だこ めちゃもふぐっとぬいぐるみ〜ぜったいうまい!!たこ焼〜 全1種

・築地銀だこ 舟盛ティッシュボックスカバー〜ぜったいうまい!!たこ焼&チーズ明太子〜 全2種

・築地銀だこ めちゃもふぐっとぬいぐるみ〜たこぼ〜〜 全1種

・築地銀だこ マスコットフィギュア〜ぜったいうまい!!”まんまるたこ焼”〜 全4種

・築地銀だこ たこ焼引換券 1枚

応募期間 :2024年8月8日(木)〜8月16日(金)まで

応募方法 :キャンペーン特設サイトを確認してください。

バンプレストブランド公式X : @BANPRE_PZ

築地銀だこ クレーンゲーム景品サイト: https://bsp-prize.jp/title/IP00006605/

■商品紹介

・築地銀だこ めちゃもふぐっとぬいぐるみ〜ぜったいうまい!!たこ焼〜

たこ焼の「皮はパリッと、中はトロッと、たこはプリッと」した出来立てでアツアツのおいしさをそのままプリントで再現したぬいぐるみです。

サイズは約40cmで存在感があります。

手に持って大きな口を開けて撮影したり、何個も並べて大きなたこ焼の舟盛を表現したりして、お楽しみいただくほか、クッションとしてお部屋のインテリアにも活用できます。

・築地銀だこ 舟盛ティッシュボックスカバー〜ぜったいうまい!!たこ焼&チーズ明太子〜

『築地銀だこ』を代表する“ぜったいうまい!!”たこ焼と、アツアツのたこ焼に、博多明太子を使用した特製明太子マヨと、2種類のチーズ(パルメザン&モッツアレラ)をたっぷりトッピング。

濃厚な味わいで人気のチーズ明太子のたこ焼が、舟盛に盛られた様子をティッシュボックスカバーで表現しました。

白いティッシュペーパーを取り出すと、熱々の湯気が立ち上る様子を再現することができる、担当者一押しアイテムです。

・築地銀だこ めちゃもふぐっとぬいぐるみ〜たこぼ〜〜

『築地銀だこ』のキャラクター「たこぼ〜」を初のぬいぐるみ化!サイズ約29cmの存在感あるぬいぐるみです。

頭の爪楊枝も再現され、愛らしい眼差しが印象的な表情も細かく作り込みました。

『築地銀だこ マスコットフィギュア〜ぜったいうまい!!”まんまるたこ焼”〜』の小さい「たこぼ〜」と並べて飾ることもできます。

・築地銀だこ マスコットフィギュア〜ぜったいうまい!!”まんまるたこ焼”〜

人気の定番メニュー「ぜったいうまい!!たこ焼」、「てりたま」、「チーズ明太子」、と人気キャラクター「たこぼ〜」が、ぬいぐるみマスコットになりました。

ゴム紐がついているので、カバンなどに付けるほか、揃えて舟盛に盛り付ければ、オリジナルのメニューをお楽しみいただくこともできる、コレクションしたくなるマスコットフィギュアです。

■商品概要

・商品名 :築地銀だこ めちゃもふぐっとぬいぐるみ〜ぜったいうまい!!たこ焼〜

・投入時期 :2024年7月11日より登場中

・種類 :全1種

・商品サイズ:約40cm

・商品名 :築地銀だこ 舟盛ティッシュボックスカバー〜ぜったいうまい!!たこ焼&チーズ明太子〜

・投入時期 :2024年7月11日より登場中

・種類 :全2種

・商品サイズ:約34cm

・商品名 :築地銀だこ めちゃもふぐっとぬいぐるみ〜たこぼ〜〜

・投入時期 :2024年8月8日より順次登場

・種類 :全1種

・商品サイズ:約29cm

・商品名 :築地銀だこ マスコットフィギュア〜ぜったいうまい!!”まんまるたこ焼”〜

・投入時期 :2024年8月8日より順次登場

・種類 :全4種

・商品サイズ:約5cm

<共通事項>

・販売ルート : アミューズメント専用景品

全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

・バンプレストナビ: https://bsp-prize.jp/title/IP00006605/

・発売元 : BANDAI SPIRITS

(C)HotLand

※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※お取り扱いのない店舗、登場時期の異なる店舗もあります。

※商品はなくなり次第終了となります。

※登場時期は予告なく変更になる場合があります。

