¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥ë¥Þ¤È½÷À­¤Î¤«¤«¤ï¤ê¡ª¥È¥è¥¿ÇîÊª´Û ´ë²èÅ¸¡ÖÆüËÜ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤ï¤¿¤·¤Î100Ç¯¡×

トヨタ自動車株式会社の文化施設であるトヨタ博物館(愛知県長久手市)は、2024年9月7日(土)から2025年1月13日(月・祝)まで、企画展「日本のクルマとわたしの100年」を開催します。

今回の企画展では、「日本におけるクルマと女性のかかわり」という観点から自動車史を5つのゾーン、車両9台で紹介します。

1910年代には日本で最初に免許を取得した女性、1950年代からはモータースポーツに参戦していた女性がいました。

また時代の流れとともに女性ドライバーの増加を見越して、特別仕様車が登場しました。

現在では、クルマづくりの現場において性別にかかわらず多様な人材が活躍しています。

これらに関連した車両は同館収蔵車のほかに、国内自動車メーカー・自動車博物館様のご協力により展示します。

モビリティのあり方が大きく変化しようとしている今、愛される“クルマ”をつくり続けるためには、多様な人々の深く広い知恵を集め、熱意をもって取り組まなければなりません。

本企画展では多様性のひとつとして、これまで見過ごされがちだったクルマと女性のかかわりを取り上げることで、新たな発見の機会を提供します。

来場者の皆さまにダイバーシティを尊重したすべての人とクルマのより豊かな関係を考えていただけることを願っています。

上記内容の詳細は、以下を確認してください。

1. 企画展「日本のクルマとわたしの100年」

(公式Webページ内イベント案内を確認してください: https://toyota-automobile-museum.jp/ )

(1)期間:2024年9月7日(土)〜2025年1月13日(月・祝)

(2)場所:トヨタ博物館 文化館2階 企画展示室

(3)構成:「日本におけるクルマと女性のかかわり」という観点から

日本の自動車史を見つめ直す5つのゾーン、車両9台で紹介

2. 展示車両(ゾーン別・年代順)

●ゾーン1:女性ドライバーの誕生

●ゾーン2:女性ドライバーの広がり

車両名 :ダットサン 16型 セダン(1937年)

ダットサン 16型 セダン(1937年)

●ゾーン3:モータースポーツに挑む女性たち

車両名 :いすゞ ヒルマンミンクス(1960年)

ダットサン フェアレディ 1200(1961年)

いすゞ ヒルマンミンクス(1960年)

ダットサン フェアレディ 1200(1961年)【所蔵:日本自動車博物館】

●ゾーン4:女性をターゲットとしたクルマの一般化

車両名 :ダットサン ブルーバード 1200 ファンシーデラックス(1963年)

ダイハツ ミラ(1982〜85年)

スズキ アルト 麻美スペシャル(1985年)

トヨタ WiLL Vi(2000年)

ダットサン ブルーバード 1200 ファンシーデラックス(1963年)【所蔵:日産自動車株式会社】

ダイハツ ミラ(1982-85年)【所蔵:ダイハツ工業株式会社】

スズキ アルト 麻美スペシャル(1985年)【所蔵:スズキ株式会社】

トヨタ WiLL Vi(2000年)

●ゾーン5:女性エンジニアの活躍、そしてさらなる多様性の時代へ

車両名 :マツダ デミオ(2014年)

レクサス UX250h(2021年)

マツダ デミオ(2014年)【所蔵:マツダ株式会社】

※マツダ デミオは10月2日(水)〜8日(火)の期間は展示いたしません

<展示車両協力>

スズキ株式会社、ダイハツ工業株式会社、日産自動車株式会社、日本自動車博物館、マツダ株式会社(50音順)

3. 「わたしとクルマ」コーナーへの掲示写真募集(女性の方、大歓迎!)

企画展内に設ける「わたしとクルマ」のコーナーに掲示する写真を募集します。

募集期間:2024年9月7日(土)〜12月1日(日)

※展示スペースを超える数の応募があった場合には、

期間前に終了させていただくことがあります

募集写真:L版サイズ以下に出力した写真

応募要件:クルマと一緒にご自分が映っている写真で、

企画展示室での展示およびSNS等への掲載をご了解いただける方

特典 :お持ちいただいたご本人1名様に限り入場料半額

※他の割引との併用不可

受付場所:クルマ館1階受付にて写真を提出

※お持ちいただいた写真の返却はいたしませんのでご了承ください

■トヨタ博物館の案内

(1) 所在地 : 〒480-1118 愛知県長久手市横道41-100

・地下鉄東山線「藤が丘」駅よりリニモに乗り換え

「芸大通」駅下車、徒歩5分

・名古屋瀬戸道路「長久手IC」より西へ0.4km

(グリーンロード沿い)

TEL:0561-63-5151 FAX:0561-63-5159

(2) 開館時間: 9:30〜17:00(入館受付は16:30まで)

(3) 休館日 : 月曜日(祝日の場合は翌平日)

https://toyota-automobile-museum.jp/visit/calendar/

※臨時休館:10/28(月)〜11/2(土)、

年末年始:12/26(木)〜1/3(金)

(4) 入場料 : 大人1,200円 シルバー(65歳以上)700円

中高生600円 小学生400円

※消費税込み/団体割引あり

※会期中の1/4(土)〜8(水)は小学生入場無料

