『氣志團万博〜シン・キシダンバンパク〜』NEWS、氷川きよしら最終出演者発表
ロックバンド・氣志團が主催する音楽フェス『氣志團万博 〜シン・キシダンバンパク〜』の最終出演アーティストが9日に発表され、サンボマスター、氷川きよし、the GazettE、NEWSの出演が決定した。
『氣志團万博 〜シン・キシダンバンパク〜』最終ラインナップ一覧
『氣志團万博』はこれまで、氣志團の地元・千葉・袖ケ浦海浜公園で9月に開催されてきたが、今年は時期と会場を変更。サブタイトルに“シン・キシダンバンパク”と銘打ち、11月9・10日に千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールで開催される。
9日公演にサンボマスターと氷川きよし、10日公演にthe GazettEとNEWSが出演する。この発表をもって、公式ホームページにて先着による2次先行の受付が開始となる。
各日程15組の出演アーティストは以下のとおり。
■『氣志團万博2024 〜シン・キシダンバンパク〜 supported by ALL FREE』出演者
会場：千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホール
▼11月9日（土）
石田社長＆保科有里（夢グループ）＜OPENING CEREMONY ACT＞
氣志團
サンボマスター
-真天地開闢集団-ジグザグ
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハート）
Chilli Beans.
HYDE
PEOPLE 1
氷川きよし
PEDRO
暴動クラブ＜WELCOME ACT＞
MY FIRST STORY
ももいろクローバーZ
T.C.R.横浜銀蝿R.S.
ROTTENGRAFFTY
▼11月10日（日）
アイナ・ジ・エンド
ano
岡崎体育
GACKT YELLOW FRIED CHICKENz
the GazettE
氣志團
君島大空（独奏）＜OPENING CEREMONY ACT＞
Kroi
ゴールデンボンバー
coldrain
サバシスター
湘南乃風
DJダイノジ＜WELCOME ACT＞
NEWS
HEY-SMITH
※50音順
『氣志團万博 〜シン・キシダンバンパク〜』最終ラインナップ一覧
『氣志團万博』はこれまで、氣志團の地元・千葉・袖ケ浦海浜公園で9月に開催されてきたが、今年は時期と会場を変更。サブタイトルに“シン・キシダンバンパク”と銘打ち、11月9・10日に千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールで開催される。
各日程15組の出演アーティストは以下のとおり。
■『氣志團万博2024 〜シン・キシダンバンパク〜 supported by ALL FREE』出演者
会場：千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホール
▼11月9日（土）
石田社長＆保科有里（夢グループ）＜OPENING CEREMONY ACT＞
氣志團
サンボマスター
-真天地開闢集団-ジグザグ
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハート）
Chilli Beans.
HYDE
PEOPLE 1
氷川きよし
PEDRO
暴動クラブ＜WELCOME ACT＞
MY FIRST STORY
ももいろクローバーZ
T.C.R.横浜銀蝿R.S.
ROTTENGRAFFTY
▼11月10日（日）
アイナ・ジ・エンド
ano
岡崎体育
GACKT YELLOW FRIED CHICKENz
the GazettE
氣志團
君島大空（独奏）＜OPENING CEREMONY ACT＞
Kroi
ゴールデンボンバー
coldrain
サバシスター
湘南乃風
DJダイノジ＜WELCOME ACT＞
NEWS
HEY-SMITH
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