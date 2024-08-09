Éã¤ÏÂ©»Ò¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¢Ëå¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä·ÚÅÙ¤ÎÃÎÅª¾ã³²¤ò»ý¤ÄÃËÀ¤¬¡È²ÈÂ²¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡É
¡ÖºÇ½é¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¡Ø¤³¤ì¡¢¿´Ê¿¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤ºÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÏÃ¤ÎÃæ¿´¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ë¿´Ê¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Èà¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿´Ê¿¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¡¢Èà¤ÎËå¤äÉã¿Æ¤ÎÊª¸ì¤À¤È¡¢¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡¸ÄÀÅª¤ÊÉ÷ËÆ¤È¥¢¥¯¤Î¶¯¤¤±éµ»¤Ç¡¢°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹ÇÐÍ¥¤Î±üÌî±ÍÂÀ¤µ¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»³¾ëÃ£Ïº´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë2ºîÌÜ¤Î±Ç²è¡Ø¿´Ê¿¡¢¡Ù¤Ç¡¢·ÚÅÙ¤ÎÃÎÅª¾ã³²¤ò»ý¤Ä¼ç¿Í¸ø¡¦¿´Ê¿¤ò±é¤¸¤ë¡£
±üÌî±ÍÂÀ¤µ¤ó
¡¡¤³¤ÎÆñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÀìÌç²È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢É½¸½¤Ëºî°ÙÅª¤Ê´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æ°ºî¤ä¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´Ê¿¤ÎÉÁ¤Êý¤Ë¡¢µÓËÜ¾å¤ÎÅÔ¹ç¤ò»ý¤Á¹þ¤ß²á¤®¤ë¤³¤È¤¬·ù¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¿µ½Å¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖºîÉÊ¾å¤Ç¤âÌòÊÁ¾å¤Ç¤â¡¢Íø¸ÊÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Í³¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡2014Ç¯¡¢Ê¡Åç¸©¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¼¡£¿´Ê¿¤Ï¡¢·ó¶ÈÇÀ²È¤ÎÉã¡¦°ìÊ¿¡Ê²¼¸µ»ËÏ¯¡Ë¤ÈËå¤Î¤¤¤Á¤´¡Ê°²¸¶Í¥°¦¡Ë¤È¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¡£¸¶È¯»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇÇÀ¶È¤ò½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·Ìµ°Ù¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿Í¤±¤Î¤Ê¤¤Ä®¤ä¡¢Áð¤¬ÌÐ¤Ã¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤ÎÆ»¤ò¡¢¿´Ê¿¤ÏÊâ¤¯¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«Å¾¼Ö¤ÇÉ÷¤òÀÚ¤Ã¤ÆÁö¤ë¡£²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â³¤¯¡£
¡Ö¥í¥±¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊ¡Åç¸©¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·àÃæ¤Ï¤¢¤ì¤«¤é3Ç¯¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ÀÎ©Æþ¶Ø»ß¶è°è¤Ï¤¢¤ê¡¢Å¾Ê¤¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÁ¥¤â¤¢¤ë¡£°µÅÝÅª¤Ê¸½¼Â¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤³¤È¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¡Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»£¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿´Ê¿¤ÎÉã¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀ®¿ÍÃËÀ¤È¤Ï°ã¤¦Â©»Ò¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀµÌÌ¤«¤é¤Ï¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£Ëå¤Ï¤·¤¤ê¤È·»¤Î¼«Î©¤òÂ¥¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤³¤½¡¢¤³¤³¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤«¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤¿²ÈÂ²¤ÎÂÖÅÙ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¿´Ê¿¤ÏÂç¤¤ÊÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤â½Ð³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¡£»±²°¤ÎÌ¼¤Î¤â¤È¤Ø¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¢¤ëÌµ¿Í¤Î²È¡¹¤Ø¡½¡½¡£
¡Ö¿ÌºÒ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¡¢Â¼¤Î·Ê¿§¤ä¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤ÎÌ¤Íè¤ä´õË¾¤âÄÙ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¿´Ê¿¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤â¡¢¿´¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤â¡£ÊÑ²½¤Ï¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤è¤ê¤â½ã¿¿Ìµ¹¤¤ÊÈà¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢2¿Í¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤ª¤¯¤Î¤¨¤¤¤¿¡¿1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤«¤é¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È±Ç²è¤ä¾®·à¾ì¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£¡ØSR ¥µ¥¤¥¿¥Þ¥Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê09¡¿Æþ¹¾Íª´ÆÆÄ¡Ë¤ÎMC MIGHTYÌò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥·¥ê¡¼¥º3ºîÌÜ¡ØSR ¥µ¥¤¥¿¥Þ¥Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼ ¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤ÎÆ¨Ë´¼Ô¡Ù¡Ê12¡Ë¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£°Ê¸å¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£INFORMATION¥¢¥¤¥³¥ó
±Ç²è¡Ø¿´Ê¿¡¢¡Ù¡Ê8·î17Æü¸ø³«¡Ë
¿·½ÉK's cinema¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
https://shinpei.jp
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2024Ç¯8·î15Æü¡¦22Æü¹æ¡Ë