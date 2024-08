9月29日に開催『Yogibo presents RIZIN.48』(さいたまスーパーアリーナ)のチケットのオフィシャルサイト先着先行が、きょう9日の正午からスタート。午後6時まで受け付ける。先月の『超RIZIN.3』の休憩時間に発表された同大会は、ライト級王者ホベルト・サトシ・ソウザvs.挑戦者ルイス・グスタボ、さらに現在空位のバンタム級王者決定戦として井上直樹vs.キム・スーチョルの2つのタイトルマッチが行われる。

そのほか、RIZINの女子格闘技をリードしてきた浅倉カンナが引退試合で、絶対王者の伊澤星花と対戦。萩原京平vs.高木凌のフェザー級注目の一戦も決定している。SNSでは『超RIZIN.3』で戦ったファイターが早くも参戦を希望しており、国内外を問わずRIZINでの戦いを求めているファイターたちも激しくアピールする。新たなステージに進むRIZINをライブ観戦できるチケット、気になる人は早目に申込みを。●Yogibo presents RIZIN.48 対戦カード・ライト級タイトルマッチ【王者】ホベルト・サトシ・ソウザ vs. 【挑戦者】ルイス・グスタボ・バンタム級王座決定戦井上直樹 vs. キム・スーチョル・スーパーアトム級伊澤星花 vs. 浅倉カンナ・フェザー級萩原京平 vs. 高木凌