¡ÖÀî¤Ë¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×Àî¤Ç¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¹âÎðÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¡ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´³ÎÇ§¡¡Æ»Ï©ÏÆ¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¸¶ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤¬¡¡¡Ô¿·³ã¡Õ
»°¾ò»ÔËÌ³ã¹Ã¤ÎÂçÌÌÀî¤Ç¡¢¹âÎð¤ÎÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ïµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8Æü¤Î¸áÁ°7»þ¤¹¤®¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¡ÖÀî¤Ë¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÀî¤ÎÃæ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¾ÃËÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤ä¹üÀÞ¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÎÀî¤ÏÆ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤Ë¤Ï¹â¤µÌó1.5m¤Î¶âÂ°À½¤Îºô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Îºô¤Ë¤â¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸¶ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Ï¡¢»¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀ×¤¬¤¢¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤È»ö·ï¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£