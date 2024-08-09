いよいよお盆シーズン、混雑するのが高速道路です。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。「どこが」「いつ」「何キロ渋滞するの？」

8月10日版です。

【画像1～55】「いつ」「どこが」「どれくらい」混む？画像で分かりやすく見る

なお、今年のピークはNEXCO西日本管内は

・下り 8月10日（土）～12日（月）

・上り 8月11日（日）～13日（火）が見込まれています。

また、NEXCO東日本は、下りが8月10日早朝に東北道で最大45km、上りは8月12日夕方に関越道で最大40kmの渋滞を予測していて、混雑する日や時間帯を避けた「分散利用」を呼び掛けています。

「渋滞予想」8月10日（土）はどこが混む？【東日本】

【画像⑦⑧】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東西日本ホームーページ）

□東北道

〈下り〉羽生PA付近 40キロ

〈下り〉上河内SA付近 15キロ

〈下り〉矢板北PA 付近 45キロ

〈下り〉安達太良SA付近 15キロ

〈下り〉福島西IC付近 10キロ

〈下り〉大和IC付近 15キロ



□外環道

（外回り）三郷JCT付近 10 キロ



□常磐道

〈下り〉守谷SA付近 15キロ

〈下り〉土浦北IC付近 20キロ

〈下り〉日立中央IC付近 15キロ

〈下り〉ならはスマートIC付近 10キロ



□関越道

〈下り〉高坂SA付近 30キロ

〈下り〉嵐山PA付近 10キロ

〈下り〉藤岡JCT付近 10キロ

〈下り〉駒寄PA付近 10キロ

〈上り〉高坂SA付近 10キロ



□上信越道

〈下り〉甘楽PA付近 10キロ



□京葉道

〈下り〉貝塚IC付近 15キロ

〈上り〉穴川IC付近 10キロ



□アクアライン

アクアTN付近 15キロ



□圏央道

〈外回り〉八王子JCT付近 15キロ

〈内回り〉八王子JCT付近 15キロ

〈内回り〉海老名JCT付近 15キロ



□中央道

〈下り〉相模湖IC付近 40キロ

〈下り〉双葉JCT付近 10キロ

〈上り〉岡谷JCT付近 10キロ

〈上り〉小仏TN付近 20キロ

〈上り〉国立府中IC付近 10キロ

〈上り〉高井戸出口付近 10キロ



□東名

〈下り〉秦野中井IC付近 45キロ

〈下り〉岡崎ＩC付近 15キロ

〈上り〉小牧JCT付近 10キロ

〈上り〉岡崎ＩC付近 10キロ

〈上り〉綾瀬スマートIC付近 20キロ

〈上り〉横浜青葉IC付近 10キロ

〈上り〉東京IC付近 10キロ



□新東名

〈下り〉長篠設楽原PA付近 10キロ

〈下り〉岡崎東IC付近 25キロ



□名神

〈下り〉尾西BS付近 15キロ

〈上り〉一宮IC付近 10キロ



□北陸道

〈下り〉能美根上スマート付近 10キロ

「渋滞予想」8月10日（土）はどこが混む？【中部】

【画像⑨】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO中日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）

□東名

〈下り〉秦野中井IC付近 45キロ

〈下り〉岡崎IC付近 15キロ

〈上り〉東京IC付近 10キロ

〈上り〉横山青葉IC 10キロ

〈上り〉綾瀬スマートIC付近 20キロ

〈上り〉岡崎IC付近 10キロ



□東名（名神）

〈上り〉小牧JCT付近 10キロ



□新東名

〈下り〉長篠設楽原PA付近 10キロ

〈下り〉岡崎東IC付近 25キロ



□名神

〈下り〉尾西BS付近 15キロ

〈上り〉一宮IC付近 10キロ



□中央道

〈下り〉相模湖IC付近 40キロ

〈下り〉双葉JCT付近 10キロ

〈上り〉岡谷JCT付近 10キロ

〈上り〉小仏TN付近 20キロ

〈上り〉国立府中IC付近 10キロ

〈上り〉高井戸出口付近 10キロ



□北陸道

〈下り〉能美根上スマート付近 10キロ



□東名阪道

〈下り〉鈴鹿IC付近 10キロ



□新名神

〈下り〉鈴鹿TN付近 10キロ



□圏央道

〈外回り〉八王子JCT付近 15キロ

〈内回り〉八王子JCT付近 15キロ



□伊勢湾岸道

〈下り〉湾岸長島IC付近 20キロ

〈上り〉豊田JCT付近 10キロ

「渋滞予想」8月10日（土）はどこが混む？【関西】

【画像⑩⑪】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO西日本、関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速道路

〈下り〉旧山科BS付近 20キロ

〈上り〉大津IC 25キロ



□新名神高速道路

〈下り〉川西IC付近 15キロ



□山陽自動車道

〈下り〉増井山TN付近 10キロ



□山陽自動車道

〈下り〉相生TN付近 10キロ



□中国自動車道

〈下り〉宝塚東TN付近 15キロ



□京都縦貫自動車道

〈上り〉新瑞穂TN付近 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉伊川谷JCT付近 10キロ



□京滋バイパス

〈下り〉宇治TN付近 10キロ

〈上り〉宇治TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月10日（土）はどこが混む？【中国・四国】

【画像⑪】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO西日本、中国・四国エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□山陽自動車道

〈下り〉美ノ郷TN付近 10キロ

□山陽自動車道

〈下り〉入野TN付近 10キロ

□山陽自動車道

〈下り〉名越山TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月10日（土）はどこが混む？【九州】

【画像⑫】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO西日本、九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□九州自動車道

〈下り〉神田TN付近 10キロ

〈下り〉筑紫野IC付近 20キロ

〈下り〉福岡IC付近 10キロ



□東九州自動車道

〈下り〉築城IC付近 10キロ

11日以降の渋滞予測はこちら。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1345165