【お盆の渋滞予測2024】東北道で45km！8月10日（土）はいつ、どこで、何km混む？【NEXCO東日本・中日本・西日本・図解付き】
いよいよお盆シーズン、混雑するのが高速道路です。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。「どこが」「いつ」「何キロ渋滞するの？」
8月10日版です。
【画像1～55】「いつ」「どこが」「どれくらい」混む？画像で分かりやすく見る
なお、今年のピークはNEXCO西日本管内は
・下り 8月10日（土）～12日（月）
・上り 8月11日（日）～13日（火）が見込まれています。
また、NEXCO東日本は、下りが8月10日早朝に東北道で最大45km、上りは8月12日夕方に関越道で最大40kmの渋滞を予測していて、混雑する日や時間帯を避けた「分散利用」を呼び掛けています。
「渋滞予想」8月10日（土）はどこが混む？【東日本】
【画像⑦⑧】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東西日本ホームーページ）
□東北道
〈下り〉羽生PA付近 40キロ
〈下り〉上河内SA付近 15キロ
〈下り〉矢板北PA 付近 45キロ
〈下り〉安達太良SA付近 15キロ
〈下り〉福島西IC付近 10キロ
〈下り〉大和IC付近 15キロ
□外環道
（外回り）三郷JCT付近 10 キロ
□常磐道
〈下り〉守谷SA付近 15キロ
〈下り〉土浦北IC付近 20キロ
〈下り〉日立中央IC付近 15キロ
〈下り〉ならはスマートIC付近 10キロ
□関越道
〈下り〉高坂SA付近 30キロ
〈下り〉嵐山PA付近 10キロ
〈下り〉藤岡JCT付近 10キロ
〈下り〉駒寄PA付近 10キロ
〈上り〉高坂SA付近 10キロ
□上信越道
〈下り〉甘楽PA付近 10キロ
□京葉道
〈下り〉貝塚IC付近 15キロ
〈上り〉穴川IC付近 10キロ
□アクアライン
アクアTN付近 15キロ
□圏央道
〈外回り〉八王子JCT付近 15キロ
〈内回り〉八王子JCT付近 15キロ
〈内回り〉海老名JCT付近 15キロ
□中央道
〈下り〉相模湖IC付近 40キロ
〈下り〉双葉JCT付近 10キロ
〈上り〉岡谷JCT付近 10キロ
〈上り〉小仏TN付近 20キロ
〈上り〉国立府中IC付近 10キロ
〈上り〉高井戸出口付近 10キロ
□東名
〈下り〉秦野中井IC付近 45キロ
〈下り〉岡崎ＩC付近 15キロ
〈上り〉小牧JCT付近 10キロ
〈上り〉岡崎ＩC付近 10キロ
〈上り〉綾瀬スマートIC付近 20キロ
〈上り〉横浜青葉IC付近 10キロ
〈上り〉東京IC付近 10キロ
□新東名
〈下り〉長篠設楽原PA付近 10キロ
〈下り〉岡崎東IC付近 25キロ
□名神
〈下り〉尾西BS付近 15キロ
〈上り〉一宮IC付近 10キロ
□北陸道
〈下り〉能美根上スマート付近 10キロ
「渋滞予想」8月10日（土）はどこが混む？【中部】
【画像⑨】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO中日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）
□東名
〈下り〉秦野中井IC付近 45キロ
〈下り〉岡崎IC付近 15キロ
〈上り〉東京IC付近 10キロ
〈上り〉横山青葉IC 10キロ
〈上り〉綾瀬スマートIC付近 20キロ
〈上り〉岡崎IC付近 10キロ
□東名（名神）
〈上り〉小牧JCT付近 10キロ
□新東名
〈下り〉長篠設楽原PA付近 10キロ
〈下り〉岡崎東IC付近 25キロ
□名神
〈下り〉尾西BS付近 15キロ
〈上り〉一宮IC付近 10キロ
□中央道
〈下り〉相模湖IC付近 40キロ
〈下り〉双葉JCT付近 10キロ
〈上り〉岡谷JCT付近 10キロ
〈上り〉小仏TN付近 20キロ
〈上り〉国立府中IC付近 10キロ
〈上り〉高井戸出口付近 10キロ
□北陸道
〈下り〉能美根上スマート付近 10キロ
□東名阪道
〈下り〉鈴鹿IC付近 10キロ
□新名神
〈下り〉鈴鹿TN付近 10キロ
□圏央道
〈外回り〉八王子JCT付近 15キロ
〈内回り〉八王子JCT付近 15キロ
□伊勢湾岸道
〈下り〉湾岸長島IC付近 20キロ
〈上り〉豊田JCT付近 10キロ
「渋滞予想」8月10日（土）はどこが混む？【関西】
【画像⑩⑪】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO西日本、関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□名神高速道路
〈下り〉旧山科BS付近 20キロ
〈上り〉大津IC 25キロ
□新名神高速道路
〈下り〉川西IC付近 15キロ
□山陽自動車道
〈下り〉増井山TN付近 10キロ
□山陽自動車道
〈下り〉相生TN付近 10キロ
□中国自動車道
〈下り〉宝塚東TN付近 15キロ
□京都縦貫自動車道
〈上り〉新瑞穂TN付近 10キロ
□第二神明道路
〈上り〉伊川谷JCT付近 10キロ
□京滋バイパス
〈下り〉宇治TN付近 10キロ
〈上り〉宇治TN付近 10キロ
「渋滞予想」8月10日（土）はどこが混む？【中国・四国】
【画像⑪】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO西日本、中国・四国エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□山陽自動車道
〈下り〉美ノ郷TN付近 10キロ
□山陽自動車道
〈下り〉入野TN付近 10キロ
□山陽自動車道
〈下り〉名越山TN付近 10キロ
「渋滞予想」8月10日（土）はどこが混む？【九州】
【画像⑫】は地図で一目でわかる、10日のNEXCO西日本、九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）
□九州自動車道
〈下り〉神田TN付近 10キロ
〈下り〉筑紫野IC付近 20キロ
〈下り〉福岡IC付近 10キロ
□東九州自動車道
〈下り〉築城IC付近 10キロ
11日以降の渋滞予測はこちら。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1345165