½é½Ð¶Ð¤Ç¹õ¤¤¥ª¡¼¥é¤¬½Ð¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¡ª¡©¥Ð¥¤¥È¤ÎÀèÇÚ¤Î¸ýÀâ¤Ê¸¶ç¤Ë¶ÃØ³
º£²ó¡¢Ray WEBÊÔ½¸Éô¤Ï¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ë¤¤¤¿¥ä¥Ð¤¤ÀèÇÚ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÉ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ïµï¼ò²°¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¤Ï¥Ð¥¤¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Î³á¤µ¤ó¤Ë¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¼ç¿Í¸ø¤ÏÆÍÁ³³á¤µ¤ó¤«¤é¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¡Ä¡Ä¡©
ÆÍÁ³³á¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥ª¡¼¥é¡×¤ä¡ÖÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¸ÍÏÇ¤¦¼ç¿Í¸ø¡£
¤³¤Î¤¢¤È¼ç¿Í¸ø¤Ï³á¤µ¤ó¤Ë¤É¤ó¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸¶°Æ¡§Ray WEBÊÔ½¸Éô
ºî²è¡§CHIHIRO