『RISE181』が8月31日(土)、後楽園ホール(東京都)で開催される。メインはRISEバンタム級王者大粼孔稀の初防衛戦で、大森隆之介の挑戦を受ける。

大粼は破壊力と技術を兼ね備えたファイターで、パンチ、キック、ヒザのどれでも相手を倒せる魅力がある。昨年12月10日の『RISE174』(後楽園ホール)で鈴木真彦に挑戦、5R激闘の末にフルマークの判定でベルトを奪い、兄・一貴と目標にしていたRISE史上初の兄弟王者に輝いた。今年5月の『RISE178』では、対戦相手が2度変更されるるアクシデントに見舞われながらも、タイ人のヨーブアデーンを2Rでマットに沈めている。

対する大森は現在、バンタム級ランキング4位。フルコンタクト空手出身で、長身から繰り出される膝蹴りを得意とする。2022年12月の加藤有吾戦で敗れた以降は、拳のケガで戦線を離脱していたが、今年3月に復帰。衝撃のバックブローで山田虎矢太をマットに沈めた。これが評価され、今回の挑戦者に抜擢された。

7月に対戦発表会見に臨んだ両者は、早くも火花を散らした。大森が「正直、結構自信がある。大粼選手みたいなタイプを倒すには、僕みたいな爆発力のある選手じゃないと無理。楽しみにしてしていてください」と言うと、想定外の相手に大粼は「決まった以上、チャンピオンとしての強さを見せつけるだけ。熱い試合にはなると思うが、僕が圧倒的に勝って防衛するので、そこを期待していてほしい」と王者らしく応じた。

さらに、大森が「大粼選手はつかみどころがない。おもろいことも言わないし、試合もめちゃくちゃ無難に堅く勝ちにいく」と印象を語ると、大粼は大森の前回の試合を「出来過ぎ」とバッサリ。そして、「僕は積み上げてきて、ベルト取ってきたんで、そこの差が試合にでるんじゃないかなと思います」と余裕を見せた。

「倒せる自信がある。KOしている夢を見た。正夢になると思います」という大森に対し、「そんだけ僕のことを意識してくれてるんだ。でも、夢で終わる。現実はそんなに甘くない」という大粼。勝利の女神はどちらに微笑むか、注目の1戦からは、一瞬も目が離せない。

対戦カードは次の通り。

■RISEバンタム級(-55kg)タイトルマッチ 3分5R 無制限延長R

大粼孔稀(王者/OISHI GYM/第8代RISEバンタム級王者、BOMバンタム級王者)

vs

大森隆之介(挑戦者/EX ARES/同級4位)

大粼孔稀 vs 大森隆之介

■-52kg契約 3分3R延長1R

松本天志(TARGET SHIBUYA/フライ級2位、RISE NEW WARRIORSフライ級トーナメント優勝)

vs

JIN(楠誠会館/MA日本バンタム級王者)

松本天志 vs JIN

■スーパーフェザー級(-60kg)3分3R延長1R

SEIDO(LARA TOKYO/同級9位)

vs

勝次(TEAM TEPPEN/WKBA世界スーパーライト級王者)

SEIDO vs 勝次

■-57kg契約 3分3R延長1R

拳剛(日本/誠剛館/フェザー級11位、元DEEP☆KICK-55kg王者)

vs

オートー・ノーナクシン(タイ/ノーナクシンジム/元ラジャダムナンスタジアム バンタム級6位)

拳剛 vs オートー・ノーナクシン

■スーパ-フェザー級(-60kg) 3分3R延長1R

近藤大晟(及川道場/同級14位、Stand Up King of Rookie 2023 -60kg級優勝)

vs

小出龍哉(TEAM TEPPEN)

近藤大晟 vs 小出龍哉

■ミニフライ級(-49kg)3分3R延長1R

Melty輝(team AKATSUKI/フライ級3位)

vs

宮本芽依(KRAZY BEE/ミニフライ級3位)

Melty輝 vs 宮本芽依

■アトム級(-46kg) 3分3R延長1R

百花(魁塾/同級4位)

vs

奥村琉奈(OISHI GYM)

百花 vs 奥村琉奈

■スーパーライト級(-65kg) 3分3R延長1R

野口紘志(橋本プレボ/ウェルター級8位、Stand up King of Rookie 2023 -67.5kg級優勝)

vs

森本現暉(猛者連精華支部華一門/JAPAN CUP KICKウェルター級王者)

野口紘志 vs 森本現暉

■スーパーフライ級(-53kg)3分3R延長1R

横山大翔(拳心會館/同級7位、Stand Up King of Rookie 2023 -53kg級優勝)

vs

星 憂雅(IDEAL GYM/初代KROSS×OVER KICK -53kg王者)

横山大翔 vs 星 憂雅

■ライト級(-63kg) 3分3R延長1R

TAKU(TARGET/ライト級8位、Stand up King of Rookie 2023 -63kg級優勝)

vs

竹市一樹(二刀会/初代JAPAN CUP KICK スーパーライト級王者)

TAKU vs 竹市一樹