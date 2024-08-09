7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖAppare!¡×¡¢¤¤¤¶ÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤Ø Ì¥ÎÏ¤Ï¥Õ¥í¥¢¤ò´¬¤¹þ¤à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ÖÂÎÎÏ¤ª¤Ð¤±¡×
7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖAppare!¡Ê¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¡Ë¡×¤¬8·î16Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£2016Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢22Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¤Ñ¤Ô¤×¤ÚPOP!¡×¤¬TikTok¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¡£²¿ÅÙ¤âÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò½Å¤Í¡¢²¿Ëç¤â¤Î¿·¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËËá¤¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£Íè¤¿¤ëÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹¡¢ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛTikTok¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿Appare!¤Î¡Ö¤Ñ¤Ô¤×¤ÚPOP!¡×¢ö
´ÑµÒ¤â°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹
¡ÖÂçºå¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢À¼½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡¼¡©¡×¡Ö°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡£
5·î²¼½Ü¡¢Âçºå¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍõ°æ¤¹¤º¤¬¶«¤Ö¤È¡¢´ÑµÒ¤Ï¡Ö¥¤¥§¡¼¥¤¡×¤È°ìµ¤¤ËÍ¯¤Î©¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄAppare!¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥Ý¤Î³Ú¶Ê¤ò²Ä°¦¤é¤·¤¤À¼¤Ç¼¡¡¹¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¥À¥ó¥¹¡£¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¤¤ë´ÑµÒ¤Ï¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Á¡¢°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¾åÈ¾¿È¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿Íµ¤¶Ê¡Ö¤¤¤¤¤«¤ó¤¸¤Ã¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¼¡¤Î¶Ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¤¤¤¤¤Í¥Ý¡¼¥º¸«¤»¤Æ¡¼¡£¸å¤í¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡¼¡×¤È¡¢´ÑµÒ¤â¿¿»÷¤Ç¤¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò°ì½ï¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ´¬¤¹þ¤ß¡£¡Ö¤¤¤¤¤Í¤Ã¤¤¤¤¤Í¤Ã¤¤¤¤´¶¤¸¡Á¢ö¡×¤È¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¡£
¤½¤ÎÆü¡¢SNS¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÂçºå¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î·å³°¤ì¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤â¡Ö2»þ´Ö¡¢¤º¤Ã¤È²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÎÎÏ¤ª¤Ð¤±¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
·¯¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÌ´¤Ï³ð¤ï¤Ê¤¤
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢Ä«ÈæÆà¤ì¤¤¡¢±ÊËÙ¤æ¤á¡¢Æ£µÜ¤á¤¤¡¢¼·À¥¤ì¤¢¡¢Íõ°æ¤¹¤º¡¢¹©Æ£¤Î¤«¡¢¶¶ËÜ¤¢¤ß¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ä³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¥é¥¤¥Ö¤«¤é°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ«ÈæÆà¤Ï¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Õ»×¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀäÂÐÌÔ¿®¥Ç¥¤¥É¥ê¡¼¥Þ¡¼¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤âÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£·¯¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È»ä¤¿¤Á¤ÎÌ´¤Ï³ð¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£»ä¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡¢²¶¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç°ì½ï¤Ë¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤Î¤³¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8·î16Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡þ
¡ÒAppare!¡Ó2020Ç¯7·î¤Ë¡ÖÅ·À²¤ì¡ª¸¶½É¡×¤«¤é¡ÖAppare!¡×¤Ë²þÌ¾¡£24Ç¯1·î¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁ´¹ñ5ÅÔ»ÔZepp¥Ä¥¢¡¼¤òÂçÀ®¸ù¤Ë¼ý¤á¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Î´Ö¤º¤Ã¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¡ÚÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Û¤ò8·î16Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥Ä¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢2023Ç¯²Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¡ÖTOKYO IDOL FESTIVAL 2023¡×¤Î¡ÖTIF¥¢¥¤¥É¥ëÁíÁªµó2023¡×¤Ç¤Ï1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£22Ç¯11·îÈ¯Çä¡ÖAppare! Future¡×¼ýÏ¿¤Î¡Ö¤Ñ¤Ô¤×¤ÚPOP!¡×¤¬TikTok¥Ð¥º¤ê»ëÄ°¿ô¤Ï£±²¯7ÀéËü²ó¤òÆÍÇË¤·YouTube¤â300Ëü²ó¤ÎºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖAppare! ¤ä¤Ã¤¿¤ìÉðÆ»´Û ¡Á¶Ì¤Í¤®¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡Á¡×¤Ï8·î16Æü¸á¸å6»þ³«±é¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæ¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦»³ÏÆ Ì¤ºÚÈþ¡Ë