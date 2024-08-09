º£²Æ¤Ë³¤³°Ä©Àï¤Î¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡¢±¦ÂçÂÜ¸åÉô¶ÚÆù¤òÉé½ý...¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ï·ç¾ìÇ»¸ü
¡¡¥È¥ë¥³¤Î¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤Ï£¸·î£¸Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤Ç¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤ÎÉé½ý¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÌÚ¤Ï¡¢º£²Æ¤ËFCÅìµþ¤«¤é¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚPHOTO¡Û¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ËÂ³¡¹»²Àï¡ª2024Ç¯²Æ¤Ë³¤³°¤Ç¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢21ºÐMF¤Ï±¦ÂçÂÜ¸åÉô¶ÚÆù¤ÎÄ¥¤ê¤ÈÉâ¼ð¡Ê¤à¤¯¤ß¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Éüµ¢»þ´ü¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½ÃÏµ¼Ô¤Î¥Ê¥¸¥à¡¦¥È¥¥¥ë¥¯¥Ê¥¹»á¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç¡Ö¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤ÏÉé½ý¤Î¤¿¤á£³¡Á£´½µ´Ö¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤Ï¸½ÃÏ10Æü¡¢¥È¥ë¥³¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤Ç¥¢¥ó¥¿¥ë¥ä¥¹¥Ý¥ë¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£¾¾ÌÚ¤Ï·ç¾ì¤¬Ç»¸ü¤Î¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¾¾ÌÚ¤Ï¡¢º£²Æ¤ËFCÅìµþ¤«¤é¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚPHOTO¡Û¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ËÂ³¡¹»²Àï¡ª2024Ç¯²Æ¤Ë³¤³°¤Ç¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢21ºÐMF¤Ï±¦ÂçÂÜ¸åÉô¶ÚÆù¤ÎÄ¥¤ê¤ÈÉâ¼ð¡Ê¤à¤¯¤ß¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Éüµ¢»þ´ü¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½ÃÏµ¼Ô¤Î¥Ê¥¸¥à¡¦¥È¥¥¥ë¥¯¥Ê¥¹»á¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç¡Ö¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤ÏÉé½ý¤Î¤¿¤á£³¡Á£´½µ´Ö¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤Ï¸½ÃÏ10Æü¡¢¥È¥ë¥³¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤Ç¥¢¥ó¥¿¥ë¥ä¥¹¥Ý¥ë¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£¾¾ÌÚ¤Ï·ç¾ì¤¬Ç»¸ü¤Î¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô