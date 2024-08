【ハッピーセット「ポケモン」】8月9日~ 約3週間 発売価格:490円~ (一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、ハッピーセット「ポケモン」を本日8月9日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

今回のハッピーセット「ポケモン」は、ポケモンたちと一緒に外遊びが楽しめる全8種類のおもちゃが登場。第1弾には、水を注ぐとハンドルが回転する「キャプテンピカチュウの水車」やモンスターボールをモチーフにしたじょうろ、ニャオハのスコップとシャベルのツールキットなどの4種のおもちゃがラインナップ。第2弾では、「クワッスの水鉄砲」や覗くと遠くのものが大きく見える「ニャオハの望遠鏡」など4種が用意されている。

続く第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全8種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

また、第2弾スタート週の週末8月17日、18日の2日間は、ハッピーセット「ポケモン」を1セット購入につき、アミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」で遊べる、マクドナルドオリジナルのフレンダピックがもらえる。

第1弾:8月9日(金)~8月15日(木)

背面に水を注ぐと、ハンドルが回転する水車のおもちゃ。手動で回して遊ぶこともできる。

モンスターボールをモチーフにしたじょうろ。蓋は取り外しができる。

ニャオハを取り付けて使う熊手とスコップのツールキット。ニャオハの耳をつまむと前足が開き、付け替えができる。

ホゲータのフライングディスク。広い場所で投げて遊べる。

第2弾:8月16日(金)~8月22日(木)

クワッスの口から水が飛び出る水鉄砲。水中でクワッスを数回押して、水を吸い込ませ、水の外でボディを押すと、口から水を噴射する。モンスターボール柄の的がセットになっている。

ものを大きく見ることができる、望遠鏡のおもちゃ。

砂や粘土などの上を走らせると電気の絵柄の跡がつく、ローラーのおもちゃ。

モンスターボールの形をしたコンパスのおもちゃ。コンパスが示す方向に何があるかを確認することができる。

第3弾:8月23日(金)~

ハッピーセット「ポケモン」第1弾・第2弾で登場した全8種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

週末プレゼントも実施

8月17日・18日の2日間は週末プレゼントとして、ハッピーセット「ポケモン」を1セット購入につき、アミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」で遊べる「マクドナルドオリジナル フレンダピック」がもらえる。

【「ポケモンフレンダ」について】

ポケモンフレンダは、ポケモンとバトルしてポケモンを捕まえ、マシンから配出される「フレンダピック」を集めるアミューズメントマシン。ポケモンメザスタと同様に2人での協力プレイが楽しめる特徴を受け継ぎながら、隣同士の画面が繋がる“タッグプレイ”(同時プレイ)発生時には、マシンの上部と中央部に搭載された2台の大型モニターによる大迫力のバトルを楽しむことができる。

100円を投入し、手持ちの「フレンダピック」をセットするとポケモンとのバトルがスタート。タッチパネル上に現われる味方のポケモンを直接タッチすることで攻撃するポケモンを選ぶことができ、わざを繰り出す際にボタン連打でダメージをアップさせたり、タッチパネルを操作することで様々なアクションを行なうことができる。2024年7月11日(木)より全国のアミューズメント施設などで稼動中です。

おもちゃの遊び方紹介動画も公開中

マクドナルド公式ホームページやアプリでは、ハッピーセットのおもちゃの遊び方や仕掛けがわかる紹介動画が公開されている。

□マクドナルド公式ホームページ

発達のためのテーマについて

【日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長 沢井佳子氏のコメント】

「夏は、観察と実験の『外遊び』を続けよう」

「自然の命が変化していること」を実感できる季節は、夏です。帽子をかぶって、飲み物を用意して、真夏の日差しを浴びながら、植物、虫、鳥などを観察しましょう。生物の成長に気づくには、何日か続けて観察することが大切です。ポケモンのおもちゃと一緒なら、出かける遊びが面白くなるでしょう。日の光を浴びて遊ぶことは、視力や睡眠を健やかに保つためにも重要です。水遊びや砂遊びのおもちゃで遊びながら、水や砂の性質を、手で確かめる実験も続けましょう。自然に触れる遊びは、たくさんの情報があふれていますから、学ぶことが多いのです。

【マクドナルド:今回の発達のためのテーマについて】

「キャプテンピカチュウのくるくる水車」や「クワッスの水鉄砲」などは、遊びながら水の性質が学べ、自然科学に親しむことができます。また、「ニャオハの望遠鏡」を使って、遠くの建物や自然の景色を眺めたり、植物や動物、昆虫などを観察したりすることで、周囲の自然環境や生命への興味・関心を広げます。

また、「ホゲータのフライングディスク」は、広い場所で投げる遊びができ、「キャプテンピカチュウのころころローラー」は砂や粘土に模様をつける遊びが楽しめます。これらは、手や体を巧みに動かす遊びを通して、身体動作の器用さを高めるおもちゃです。さらに、外に出掛けて「モンスターボールコンパス」を使って、方角や方向を知ることは、地球への興味を深め、空間の認識を持って、世界を探検する意欲を高めます。

今年の夏休みはハッピーセット「ポケモン」のおもちゃを持って、友達や家族と一緒に外に出掛けて、自然に触れながら自由におもいっきり外遊びを楽しみ、まだ知らない世界を見つけてみましょう。

□「マクドナルドのおもちゃ開発の考え方」のページ

