¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¿·ºî¡¢¸ø³«Ä¾¸å¤Ë»ý¤Áµî¤é¤ì¤ë ÅðÆñ¤«
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û±Ñ¹ñ¤ÎÊ¤ÌÌ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¡ÊBanksy¡Ë¤Î¿·ºî¤¬4ÆüÏ¢Â³¤Ç¥í¥ó¥É¥ó»ÔÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢1»þ´Ö¤â¤¿¤¿¤º¤Ë»ý¤Áµî¤é¤ì¤¿¡£Åð¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤Ï5Æü¤«¤é¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¡¢1É¤¤Î¥ä¥®¡¢2Æ¬¤Î¥¾¥¦¡¢3É¤¤Î¥µ¥ë¤È¡¢Æ°Êª¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òÏ¢ÆüÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8Æü¤Ë¤Ï¥í¥ó¥É¥óÆîÅìÉô¥Ú¥Ã¥«¥à¡ÊPeckham¡Ë¤Ç¡¢¶õ¤Å¹ÊÞ¤Î²°º¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿±ÒÀ±¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¥ª¥ª¥«¥ß¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇºîÉÊ¤¬¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¤Ï¤·¤´¤òÅÐ¤Ã¤ÆºîÉÊ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿±ÒÀ±¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò¼è¤ê³°¤¹¿ÍÊª¤È¡¢¤Ï¤·¤´¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¤¦°ì¿Í¤¬¼Ì¤Ã¤¿²èÁü¤òÊó¤¸¤¿¡£Ã»¥Ñ¥ó¤ò¤Ï¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò»ý¤Áµî¤ëÍÍ»Ò¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó·Ù»ëÄ£¡ÊMetropolitan Police Service¡Ë¤Ï¡Ö8·î8ÆüÌÚÍËÆü¤Î¸á¸å1»þ52Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¸á¸å9»þ52Ê¬¡Ë¡¢¥Ú¥Ã¥«¥à¤Î¥é¥¤¥ì¡¼¥ó¡ÊRye Lane¡Ë¤Ç¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿±ÒÀ±¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤È¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÂáÊá¼Ô¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÜºº¤ò·ÑÂ³Ãæ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦Ãì¤Î¾å¤Ë¥ä¥®¡Ä¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¿·ºî ±Ñ¥¥å¡¼²¦Î©¿¢Êª±à¶á¤¯
¡¦¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Ç¿·ºîÈ¯É½ ±Ñ¥í¥ó¥É¥ó
¡¦¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¡¢3ÆüÏ¢Â³¤Î¿·ºî º£ÅÙ¤Ï¥µ¥ë
¡¡¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤Ï5Æü¤«¤é¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¡¢1É¤¤Î¥ä¥®¡¢2Æ¬¤Î¥¾¥¦¡¢3É¤¤Î¥µ¥ë¤È¡¢Æ°Êª¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òÏ¢ÆüÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8Æü¤Ë¤Ï¥í¥ó¥É¥óÆîÅìÉô¥Ú¥Ã¥«¥à¡ÊPeckham¡Ë¤Ç¡¢¶õ¤Å¹ÊÞ¤Î²°º¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿±ÒÀ±¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¥ª¥ª¥«¥ß¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇºîÉÊ¤¬¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó·Ù»ëÄ£¡ÊMetropolitan Police Service¡Ë¤Ï¡Ö8·î8ÆüÌÚÍËÆü¤Î¸á¸å1»þ52Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¸á¸å9»þ52Ê¬¡Ë¡¢¥Ú¥Ã¥«¥à¤Î¥é¥¤¥ì¡¼¥ó¡ÊRye Lane¡Ë¤Ç¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿±ÒÀ±¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤È¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÂáÊá¼Ô¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÜºº¤ò·ÑÂ³Ãæ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦Ãì¤Î¾å¤Ë¥ä¥®¡Ä¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¿·ºî ±Ñ¥¥å¡¼²¦Î©¿¢Êª±à¶á¤¯
¡¦¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Ç¿·ºîÈ¯É½ ±Ñ¥í¥ó¥É¥ó
¡¦¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¡¢3ÆüÏ¢Â³¤Î¿·ºî º£ÅÙ¤Ï¥µ¥ë