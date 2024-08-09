¡Ö²òÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¤¬·è¾¡Á°Ìë¤Î¿´¶ÌÀ¤«¤¹¡Ú110m¥Ï¡¼¥É¥ë¡Û
¡þ¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024 Î¦¾å¶¥µ» ÃË»Ò110m¥Ï¡¼¥É¥ë(Âç²ñ14ÆüÌÜ¡áÆüËÜ»þ´Ö9Æü ¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹)
ÃË»Ò110m¥Ï¡¼¥É¥ë·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢13ÉÃ21¤Î5°Ì¤Ç¤³¤Î¼ïÌÜ½é¤ÎÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥ÉÁª¼ê¡£·è¾¡Á°Ìë¤Î°Õ³°¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÁÈ2Ãå°ÊÆâ¤È3Ãå°Ê²¼¤Ç¥¿¥¤¥à¾å°Ì2Áª¼ê¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë½à·è¾¡¡£Â¼ÃÝÁª¼ê¤Ï1ÁÈÌÜ¤Ç4°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¤Ç½¦¤ï¤ì·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·è¾¡·è¤Þ¤ë¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤È¤¤¤¦¤«¤«¤Ê¤ê¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ºï¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ¼ÃÝÁª¼ê¡£·è¾¡¤ÎÁ°Ìë¤Ï¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿°Â¿´´¶¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤Æ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£