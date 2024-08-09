Ãæ¹ñ¤ÎºÄ·ô¼è°ú¸ýºÂ¡¢Âß¤·½Ð¤·¤ä¾ùÅÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¡á¿ÍÌ±¶ä·Ï»æ
[¾å³¤ £¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë»±²¼¤Î¶âÍ»»þÊó¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¶ä¹Ô´ÖºÄ·ô»Ô¾ì¤Î¼è°ú¸ýºÂ¤Ï½êÍ¼Ô°Ê³°¤ËÂß¤·¤¿¤ê¾ùÅÏ¤¹¤ì¤Ðµ¬À©¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤¼è°ú¤¬Áý¤¨¡¢»Ô¾ì¤Î²Á³Ê·ÁÀ®¤ò¤æ¤¬¤á¡¢¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¿ÍÌ±¶ä´ÆÆÄ²¼¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñ¶ä¹Ô´Ö»Ô¾ì¸ò°×¾¦¶¨²ñ¡Ê£Î£Á£Æ£Í£É£É¡Ë¤Ï£·ÆüÌë¡¢ºÄ·ô»Ô¾ìÁàºî¤Îµ¿¤¤¤ÇÃÏÊý¾¦¶È¶ä¹Ô£´¹Ô¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£
£¸Æü¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç°ìÉô¤Î¾®µ¬ÌÏ¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ú¤ê¤¿¸ýºÂ¤ò»È¤Ã¤¿ÉÔÀµ¤ÊºÄ·ô¼è°ú¤òÈ¯¸«¤·¡¢½èÈ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÂç¤Ê°ãÈ¿¼Ô¤ò¿ÍÌ±¶ä¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£
¶âÍ»»þÊó¤Ï¡¢Èó½êÍ¼Ô¤¬Âß¼ÚÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¼Ú¤ê¤¿¼è°ú¸ýºÂ¤ò»È¤¦¤È¡¢µ¬À©¤Ë¹çÃ×¤·¤Ê¤¤»ñ¶â¥Õ¥í¡¼¤ò¤·¤Ð¤·¤ÐÈ¼¤¤¡¢¼õ±×¸¢¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£
»Ô¾ì²Á³Ê¤ò¤æ¤¬¤á¤ë¤Û¤«¡¢¸ýºÂ¤Î½êÍ¼Ô¤¬¼è°ú¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Î£Á£Æ£Í£É£É¤Ï£´·î¤Ë¸ýºÂÂß¤·¤Ê¤ÉÉÔÀµ¼è°ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ö¤Ä¤«¤Î¾®µ¬ÌÏ¶âÍ»µ¡´Ø¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£
°ìÉô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¿¦°÷¤ÏÉô³°¼Ô¤È·ëÂ÷¤·¡¢¹ñºÄÍø²ó¤ê¤ÎÄã²¼Í½ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£