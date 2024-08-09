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KE921¡¡¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê13¡§10¡Ë¡Á¥ê¥¹¥Ü¥ó¡Ê20¡§25¡Ë¡¿¶â
KE921¡¡¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê13¡§20¡Ë¡Á¥ê¥¹¥Ü¥ó¡Ê20¡§30¡Ë¡¿Æü
KE922¡¡¥ê¥¹¥Ü¥ó¡Ê22¡§10¡Ë¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê19¡§10+1¡Ë¡¿¿å
KE922¡¡¥ê¥¹¥Ü¥ó¡Ê22¡§25¡Ë¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê19¡§20+1¡Ë¡¿¶â
KE922¡¡¥ê¥¹¥Ü¥ó¡Ê22¡§55¡Ë¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê19¡§05+1¡Ë¡¿Æü