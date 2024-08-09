92Ç¯Á°¤Ë¶â¥á¥À¥ë¡Ö¥Ð¥í¥óÀ¾¡×¡¡ÇÏ¤Ë¤â¹âµé³°¼Ö¤Ë¤â¾è¤Ã¤¿ÇËÅ·¹Ó¤ÊÀ¸³¶¤È¡ÖÎ²²«Åç¤Ç¤ÎºÇ´ü¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¡ÖÁí¹çÇÏ½ÑÃÄÂÎ¡×¤ÇÂç´äµÁÌÀ¡Ê48¡Ë¡¢¸ÍËÜ°ì¿¿¡Ê41¡Ë¡¢ËÌÅçÎ´»°¡Ê38¡Ë¡¢ÅÄÃæÍø¹¬¡Ê39¡Ë¤Î4Ì¾¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿Æ¼¥á¥À¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜÀª92Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇÏ½Ñ¶¥µ»¤Ç¤Î¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤Ï92Ç¯Á°¤ÏÃ¯¤¬¡½¡½¤È¡¢´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢1932Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡ÖÇÏ½Ñ¾ã³²Èô±Û¶¥µ»¡×¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿À¾ÃÝ°ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û¶¥µ»Ãæ¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤È¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í!?¡¡»äÉþ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡Ö½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤¿¤Á¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È
¥¨¥ë¥á¥¹À½¤Î¾èÇÏÄ¹·¤¤ò°¦ÍÑ
¡¡1902Ç¯¡¢¸½ºß¤ÎÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¸¤Þ¤ì¡£Éã¤Ï»§ËàÈÍ½Ð¿È¤ÎÃË¼ß¤Ç¡¢³°Ì³Âç¿Ã¤Ë¤âÇ¤¤¼¤é¤ì¤¿À¾ÆÁÆóÏº¤À¡£¤½¤Îº¢´û¤Ë50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿Éã¤Ï¡¢ÃÝ°ì¤¬9ºÐ¤Îº¢¤Ë»àµî¤·¡¢ÃË¼ß¡Ê¥Ð¥í¥ó¡Ë¤Î°Ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÀ¾¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥í¥óÀ¾¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢°¦ÇÏ¡¦¥¦¥é¥Ì¥¹¤È¶¦¤Ë½Ð¾ì¡£Â¾¹ñ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬¾ã³²Êª¤Ëíµ¤¡¢Â³¡¹¤ÈÍîÇÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿Æ°¤¤Ç¡¢ºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¸«»ö¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢À¾²¤Îó¶¯¤Ë¡ÖÄÉ¤¤¤Ä¤±ÄÉ¤¤±Û¤»¡×¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¾²¤µ®Â²¤ÎÓÏ¤ß¤Ç¤¢¤ë¾èÇÏ¶¥µ»¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÃÍÀé¶â¡£À¾¤¬ÆüËÜ¹ñÌ±¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ»ý¤ÆÓò¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ß°Ì¤È¶¦¤ËÇüÂç¤Ê°ä»º¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÀ¾¡£¥¦¥é¥Ì¥¹¤âµð³Û¤Î»äÈñ¤òÅê¤¸¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤éÏ¢¤ìµ¢¤Ã¤¿Ì¾ÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£¸ª¤Þ¤Ç¤Î¹â¤µ¤¬181cm¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÇÏ¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤³¤½ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¤À¤¬·ã¤·¤¯¡¢¸½ÃÏ¤Î¶þ¶¯¤ÊÃË¤¿¤Á¤¬¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï175cm¤È¤¤¤¦¹â¿ÈÄ¹¤ÎÀ¾¤Ç¤â¡¢¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¤Î¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡£¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢À¾¤À¤±¤Ï¤³¤Î¥¦¥é¥Ì¥¹¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¶¥µ»¤Ç°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾èÇÏÄ¹·¤¤Ï¥¨¥ë¥á¥¹À½¡£Åö»þ¤ÎÎ®ÄÌ»ö¾ð¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥ë¥³¤Î¼Í·âÁª¼ê¡ÖÌµ²Ý¶â¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ÈÂÐ¤ò¤Ê¤¹¡¢½Å²Ý¶â¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ï°ìÂæ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿½½Æóµ¤Åû¤Î¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É¤ò¾è¤ê²ó¤·¤¿
¡¡¶¥µ»³°¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÇÉ¼ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£À¾¤Î¼ã¤¤¤³¤í¤«¤éË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿¾®Àâ¡ØÎ²²«Åç¤Ë»à¤¹¡Ù¡Ê¾ë»³»°ÏºÃø¡¢¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Êµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
¡ã»Î´±¸õÊäÀ¸»þÂå¤«¤é¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤ò¾è¤ê²ó¤·¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤éµ¢¤ë¤È¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥È¡Ö¥¦¥é¥Ì¥¹ÆóÀ¤¡×¤Ç¡¢¿å¤Î¾å¤Ç¤âË½¤ì¤Þ¤ï¤Ã¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¤â¡¢¤Ê¤ß¤Î¤â¤Î¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Ê¤âÊÁ¤â¿Í¤ËÉé¤±¤Ì¤â¤Î¤ò¤È»×¤Ã¤¿¡£¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¤òÇã¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÅö»þÆüËÜ¤Ë¤Ï°ìÂæ¤·¤«¤Ê¤¤½½Æóµ¤Åû¤Î¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É¤òÇã¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÁ°ÀµÌÌ¤È¡¢Â¦ÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤¿Í½È÷¥¿¥¤¥ä¤Ï¶â¿§¤ËÅÉ¤êÎ©¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç¤â¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¿â¤ìÎ®¤·¤ÆÁö¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Î¶â¤ò¿©¤¦¼Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ä
¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡Ö¥¦¥é¥Ì¥¹ÆóÀ¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤â¡¢À¾¤Î°¦ÇÏÀº¿À¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¹¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ°¡¢ÇÏ¹¥¤¤ÎÉÙ¹ë¤¬³Æ¹ñ¤ÎÇÏ½ÑÁª¼ê¤ò¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Î²°Éß¤Ë¾·¤ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìë²ñ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¹ë²÷¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã²¿¤«¤Î¶¥µ»¤ÎÍ¥¾¡ÇÖ¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òËþ¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ò°û¤ß´³¤·¤¿¼Ô¤ËÅöÌë¿ï°ì¤ÎÈþ½÷¤ËÀÜÊ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê¶ä¤ÎÍ¥¾¡ÇÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥·¥ã¥ó¥Ú¥ó°ìËÜ¤Ç¤ÏÂ¤é¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«Ãí¤®Â¤·¤¿¡£¤À¤ì¤â°û¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¾¤¬¿Ê¤ß½Ð¤¿¡£¶¯¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ëº¬À¤Ç°û¤ß¡¢¤È¤¦¤È¤¦¤ß¤´¤È¤Ë°û¤ß´³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ëþ¾ì¤ÎÇï¼ê¡£À¾¤ÏÆ¹¾å¤²¤·¤Æ½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾²¤Ë²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦Î©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤ËÇç¤¦¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ä
¡¡¤³¤ó¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÂçÊý¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬ÊÎ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢À¾¤ÏÎã³°Åª¤ËÀ¾²¤¤Î½÷À¤Ë¥â¥Æ¤¿¤½¤¦¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É½÷Í¥¤òÎ¾ÏÆ¤Ë»ø¤é¤»¡¢Ìë¤Î¼Ò¸ò¾ì¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÉÁ¼Ì¤â¡£
¡ã¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤éÀ¾¤ÏÉ×¿Í¤ÎÉð»Ò¤ËÅö¤Æ¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì²ó¡¢ÍÕ½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¡Ê¤ª¤ì¤Ï¤â¤Æ¤Æ¤ë¤è¡£¥¢¥Ð¤è¡£¡Ë¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£¡ä
¡¡¤¿¤À¡¢À¾¤¬ÇÉ¼ê¤ÊÁõ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£ÇÏ¾åñ¥ÁÖ¤È»Ø´ø¤ò¼¹¤ëµ³Ê¼»Î´±¤Ï·³¤ÎÃæ¤Ç¤â²Ö·Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö°ì¤ËÉþÁõ¡¢Æó¤Ë´é¡¢»°¤ËÇÏ½Ñ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤É¡¢µ³Ê¼»Î´±¤Ï°ËÃ£¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Éþ¤ÏÂÎ·¿¤òÊÝ¤Á¡¢´é¤Ë¤ÏÃÎÀ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£µ»½Ñ¤Ï¤½¤Î¤¢¤È¤È¤¤¤¦Ìõ¤À¡£
Î²²«Åç¤Ø¤ÎÉëÇ¤Á°¡¢¥¦¥é¥Ì¥¹¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢µ³Ê¼ÉôÂâ¤¬»þÂåÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¾¤ÎÀ¸¤Êý¤â»þÀª¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿ÀïÃÏ¤Ï¡¢µ³Ê¼¤Ê¤É1¥ß¥ê¤âÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤ÃÏ¹ö¤ÎÀï¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1944Ç¯¤Î6·î¤Ë¡¢À¾¤ÏÎ²²«Åç¤Ø¤ÈÉë¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¹¤Î±É¸÷¤«¤é12Ç¯¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¼ß°Ì¤òÍ¤¹¤ë¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Àï²Ò¤òÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÃÏ¤ËÈ¯¤ÄÁ°¡¢²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹¤¿¤á¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Â«¤Î´Ö¤ÎµÙ²Ë¤ò»È¤¤¡¢À¾¤ÏÀ¤ÅÄÃ«¤ÎÇÏ»ö¸ø±ñ¤ËÉë¤¤¤¿¡£Ç¯Ï·¤¤¤¿¥¦¥é¥Ì¥¹¤ËÊÌ¤ì¤Î°§»¢¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î¸ùÏ«ÇÏ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÍ¾À¸¤ò²á¤´¤¹¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥¦¥é¥Ì¥¹¤â¡¢Àï»þ²¼¤Î²×Îõ¤Ê´Ä¶¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ã¥¦¥é¥Ì¥¹¤â¤¹¤Ã¤«¤êÏ·¤¤¤¿¡£ÂÎ¹â¸Þ¼Ü¼·Ê¬¸ÞÀ£¡¢Êä½õ¼Ô¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ð¤«¤Ç¤«¤¤ÂÎ¤â¡¢°ì²ó¤ê¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢¹ø¹ü¤ÎÄ¥¤ê¤¬´ã¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£»ôÍÜ¤â±¿Æ°¤â½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£µ³Ê¼¤Î¾ÃÌÇ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤²Ð¤Î¾Ã¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê½Ã°å³Ø¹»¤ÎÉÂÇÏ±¹¼Ë¤Î¤Ï¤º¤ì¤Ç¡¢Èà¤Ï¤¤¤ï¤Ð»ô¤¤»¦¤·¤Î±¿Ì¿¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£»¦¤µ¤ì¤Ì¤³¤È¤À¤±¤¬¡¢¸ùÏ«ÇÏ¤Î¿È¾å¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡£¡ä
¡ã¸ùÏ«ÇÏ¥¦¥é¥Ì¥¹¤Ï¡¢À¾¤òÇ§¤á¤ë¤È¡¢Äý¤Ç¾²¤ò¤¿¤¿¤¡¢¸÷Âô¤Î¤Ê¤¤É¡ÌÌ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¿¡£¿¬Èø¤ÎÆ°¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿À·Ð¤Ç¤âÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥¦¥é¥Ì¥¹¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¿¬Èø¤ò¿¶¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ï¾¤ÎÆ©¤¤¤Æ¸«¤¨¤ëÆ¹¤«ÈøÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ï¥¨¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÌµÂÌ¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¾¤ÏÃÝä¶¤ò¤µ¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ï¥¨¤òÄÉ¤¤»¶¤é¤·¤¿¡£ä¶¤òÌá¤¹¤È¡¢¹õ¤¤Î³¤Ï¤Þ¤¿¸«¤ë´Ö¤Ë¥¦¥é¥Ì¥¹¤ÎÈ©¤Ë¤Ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¨¤Ï¤¿¤«¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£¡ä
¡¡À¾¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥é¥Ì¥¹¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡Î²²«Åç¤Ø¤ÎÉëÇ¤¤Ï¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á»à¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Êäµë¤ÇÆâÃÏ¤ËÌá¤Ã¤¿ºÝ¡¢°ú¤¾å¤²¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤À¤á¤À¡£Éô²¼¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò²¡¤·¤ÆºÆ¤Ó»àÃÏ¤Ø¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀïÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¾èÇÏÄ¹·¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿½ôÀâ¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ´ü¤ÏÊÒ¼ê¤Ë¤Ï·ý½Æ¡¢¤â¤¦ÊÒ¼ê¤Ë¤Ï¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç°¦ÍÑ¤·¤¿ÊÜ¤ò¼ê¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥é¥Ì¥¹¤Î¤¿¤Æ¤¬¤ß¤ò²û¤ËÊú¤¡¢Å¨¿ØÃÏ¤Ø¤ÈÆÍ·â¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£1945Ç¯3·îË×¡£42Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡À¾ÃÝ°ì¤Î»Ñ¤Ï¡¢°Ë¸¶¹ä»Ö¤¬±é¤¸¤ë¡ÖÎ²²«Åç¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×¡Ê¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É´ÆÆÄºîÉÊ¡Ë¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ê¸Ãæ¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¡ØÎ²²«Åç¤Ë»à¤¹¡Ù¡Ê¾ë»³»°ÏºÃø¡¢¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤Ç¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô