¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÆü²¼¾°¤¬Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó¤È½éÂÐÌÌ
¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë77¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Æü²¼¾°Áª¼ê¡£»î¹çÄ¾¸å¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡ÖºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤6Ê¬´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾Á°¤Î¡Ö¾°¡×¤Ï2000Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥é¥½¥ó½÷»Ò¤ÇÆüËÜ½÷»ÒÎ¦¾å»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó¤¬Í³Íè¤Ç¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Æü²¼¾°Áª¼ê¡£
·è¾¡ÀïÄ¾¸å¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤6Ê¬´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¾¸À¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤42¥¥í¤Ç¤·¤¿¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈäÏª¤·ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£24Ç¯±Û¤·¤Ë¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»î¹ç¸å¤Ë¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£