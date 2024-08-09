Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡ÖÀ¤³¦¤«¤éºÇ¤â±ó¤¤¼ïÌÜ¡×¤Ç5°ÌÆþ¾Þ¤ÎÂç²÷µó¡ªÍè½©¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¥á¥À¥ë¤Ë¤â¸½¼ÂÌ£
¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡ÛÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³² 5°ÌÆþ¾Þ
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÎ¦¾åÃË»Ò110£í¾ã³²¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê22¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö9ÆüÁáÄ«¤Î·è¾¡¤Ç5°Ì¤ËÆþ¾Þ¡£1932Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ100£í¤Ç6°Ì¤ËÆþ¤ê¡Ö¶Ç¤ÎÄ¶ÆÃµÞ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿µÈ²¬Î´ÆÁ¤ò¾å²ó¤ë¡¢ÆüËÜÃË»Ò¸ÞÎØÃ»µ÷Î¥¤ÎºÇ¹â½ç°Ì¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë²÷µó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¤Þ¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹×ÖÅÙ¡©Î¦¾å400m¥ê¥ì¡¼ÆüËÜ²÷µó¤Î¥¦¥é¤Ç¡Ö2¤Ä¤Îµ¿ÏÇ¡×¡Ä½ÀÆ»¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥â¥ä¥â¥ä
¡¡¥¿¥¤¥à¤Ï13ÉÃ21¡£1ÂæÌÜ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÂ¤Ë¤«¤±¤ÆÅÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢3°ÌÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¥Ö¥í¡¼¥É¥Ù¥ë¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤È¤Ï0ÉÃ12º¹¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÉñÂæ¤òÁö¤ì¤¿³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖºÇ¤âÀ¤³¦¤«¤é±ó¤¤¼ïÌÜ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿110£í¾ã³²¤Ç¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¡Ö¥á¥À¥ë¡×¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£Â¼ÃÝ¤ÏÍèÇ¯9·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Î¥á¥À¥ë¼è¤ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì´Êª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£