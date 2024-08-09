¡ÈµÒ¼Ö²÷Â®¡ÉºÆ¤Ó¡ª¡ÖSL¿ÍµÈ¡×¤Î50·Ï¤Ç3Ï¢µÙ¤Ë2ÊýÌÌ¤Ø JR¶å½£¤¬2¼ïÎà¤ÎÎ×»þ²÷Â®¤ò±¿Å¾
JR¶å½£¤¬¡¢50·ÏµÒ¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿Î×»þ²÷Â®¡Ö¤æ¤Õ¤¤¤ó¡×¡Ö¤¢¤½¡×¤ò±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£
µ×ÂçËÜÀþ¤äËÈîËÜÀþ¤Ç±¿Å¾
¡¡JR¶å½£¤Ï2024Ç¯8·î5Æü¡¢50·ÏµÒ¼Ö¤òÏ¢·ë¤·¤¿Î×»þ²÷Â®¡Ö¤æ¤Õ¤¤¤ó¡×¡Ö¤¢¤½¡×¤ò9·î¤Î3Ï¢µÙ¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DE10·Á¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëµ¡´Ø¼Ö¤È¡ÖSL¿ÍµÈ¡×ÍÑ50·ÏµÒ¼Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë¡£
¡¡Î×»þ²÷Â®¡Ö¤æ¤Õ¤¤¤ó¡×¤Ï¡¢9·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦16Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤È21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦23Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡Ë¤Ëµ×ÂçËÜÀþ¤Îµ×Î±ÊÆ¡ÁÍ³ÉÛ±¡´Ö¤ò1±ýÉü¡£
¡¡²¼¤ê¤Ïµ×Î±ÊÆ10»þ54Ê¬È¯¢ªÍ³ÉÛ±¡13»þ14Ê¬Ãå¡¢¾å¤ê¤ÏÍ³ÉÛ±¡14»þ39Ê¬È¯¢ªµ×Î±ÊÆ16»þ55Ê¬Ãå¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÅÓÃæ¡¢ÆüÅÄ¤ËÄä¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Î×»þ²÷Â®¡Ö¤¢¤½¡×¤Ï¡¢9·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤È22Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë¤ËËÈîËÜÀþ¤Î·§ËÜ¡Á°¤ÁÉ´Ö¤ò1±ýÉü¡£
¡¡²¼¤ê¤Ï·§ËÜ9»þ50Ê¬È¯¢ª°¤ÁÉ11»þ27Ê¬Ãå¡¢¾å¤ê¤Ï°¤ÁÉ12»þ08Ê¬È¯¢ª·§ËÜ14»þ09Ê¬Ãå¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÅÓÃæ¤Î¾è¹ß±Ø¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾å¤ê·§ËÜ¹Ô¤¤ÏÎ©Ìî±Ø¤Ë20Ê¬ÄøÅÙÄä¼Ö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¾Îó¼Ö¤È¤â¼ÖÎ¾¤Ï¡¢3·î¤Ë±¿Å¾¤ò½ª¤¨¤¿¡ÖSL¿ÍµÈ¡×¤Î50·ÏµÒ¼Ö3Î¾¤ÎÁ°¤È¸å¤í¤Ë¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëµ¡´Ø¼Ö¤òÏ¢·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¼Ö»ØÄêÀÊ¤ÇÄê°÷¤Ï132¿Í¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ï¾èÌ³¤»¤º¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ê¤É¤Î¼ÖÆâ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾è¼Ö¤Ë¤Ï¾è¼Ö·ô¤Î¤Û¤«¡¢»ØÄêÀÊ·ô¡Ê1680±ß¡¢»Ò¶¡È¾³Û¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£